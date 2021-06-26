 

Смертность от COVID-19 в России возросла более чем на 20%. Петербург два дня подряд ставил рекорды по числу умерших

26.06.2021, 20:54, Новости дня
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“За прошедшие три недели мы фиксируем рост заболеваемости, который стал особенно выражен на прошедшей неделе. По ее итогам показатель заболеваемости составил 76,2 случая на 100 тыс. населения – это на 29,2% больше, чем на предыдущей неделе”, – сказала чиновник.

Среднесуточный показатель заболеваемости в России за последнюю неделю поднялся на 31,2%. Более 47% случаев зарегистрировали в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге, объяснила Голикова.

По словам Голиковой, одной из причин роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране является несоблюдение карантинных мер.

Санкт-Петербург два дня подряд ставил рекорды по смертности от коронавируса, он обогнал даже Москву, писала “Фонтанка”. Оперштаб по борьбе с коронавирусом 24 июня сообщал, что за последние сутки в городе зарегистрировали 99 смертей, рекорд за все время эпидемии. В Москве за этот же период умерло 92 человека. Каждый шестой умерший от COVID-19 в России был из Санкт-Петербурга.

Контекст:

С 7 июня в Москве и других регионах РФ фиксируется резкий рост новых случаев коронавирусной инфекции. Согласно данным ВОЗ, Россия – лидер в Европе по числу новых случаев COVID-19 за сутки. Так, 24 июня в стране зафиксировали более 20 тыс. новых больных, это был максимальный суточный прирост с 25 января (тогда выявили почти 19 тыс. случаев).

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, почти 90% заражений в столице России связаны с “индийским” штаммом коронавируса. Об этом он сообщал 18 июня в эфире российского “Первого канала”.

Московские власти на прошлой неделе обязали работодателей организовать обязательную вакцинацию как минимум 60% сотрудников сфер услуг, торговли и общепита. Такое постановление подписала главный санитарный врач Москвы Елена Андреева.

Впервые обнаруженный в Индии вариант коронавируса “Дельта” зарегистрировали уже в 92 странах, сообщали 22 июня в ВОЗ. Он становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку, отмечали в организации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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