Смертность от COVID-19 в России возросла более чем на 20%. Петербург два дня подряд ставил рекорды по числу умерших

“За прошедшие три недели мы фиксируем рост заболеваемости, который стал особенно выражен на прошедшей неделе. По ее итогам показатель заболеваемости составил 76,2 случая на 100 тыс. населения – это на 29,2% больше, чем на предыдущей неделе”, – сказала чиновник.

Среднесуточный показатель заболеваемости в России за последнюю неделю поднялся на 31,2%. Более 47% случаев зарегистрировали в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге, объяснила Голикова.

По словам Голиковой, одной из причин роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране является несоблюдение карантинных мер.

Санкт-Петербург два дня подряд ставил рекорды по смертности от коронавируса, он обогнал даже Москву, писала “Фонтанка”. Оперштаб по борьбе с коронавирусом 24 июня сообщал, что за последние сутки в городе зарегистрировали 99 смертей, рекорд за все время эпидемии. В Москве за этот же период умерло 92 человека. Каждый шестой умерший от COVID-19 в России был из Санкт-Петербурга.

Контекст:

С 7 июня в Москве и других регионах РФ фиксируется резкий рост новых случаев коронавирусной инфекции. Согласно данным ВОЗ, Россия – лидер в Европе по числу новых случаев COVID-19 за сутки. Так, 24 июня в стране зафиксировали более 20 тыс. новых больных, это был максимальный суточный прирост с 25 января (тогда выявили почти 19 тыс. случаев).

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, почти 90% заражений в столице России связаны с “индийским” штаммом коронавируса. Об этом он сообщал 18 июня в эфире российского “Первого канала”.

Московские власти на прошлой неделе обязали работодателей организовать обязательную вакцинацию как минимум 60% сотрудников сфер услуг, торговли и общепита. Такое постановление подписала главный санитарный врач Москвы Елена Андреева.

Впервые обнаруженный в Индии вариант коронавируса “Дельта” зарегистрировали уже в 92 странах, сообщали 22 июня в ВОЗ. Он становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку, отмечали в организации.

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