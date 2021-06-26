В РФ решили создать судно на водородном топливе
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К 2023 году планируется создать прогулочное судно, которое будет приводиться в движение с помощью электродвигателя, работающего на энергии водорода, сообщил главный конструктор направления водородной энергетики филиала ЦНИИ судовой электротехники и технологии (ЦНИИ СЭТ) Крыловского государственного научного центра Игорь Ландграф.
«По заданию Минпромторга мы сегодня работаем над созданием экологически чистого экскурсионно-прогулочного судна, электродвигатель которого будет питаться электроэнергией, произведенной в водородных топливных элементах. Завершение строительства судна и проведение его приемочных испытаний планируется в 2023 году», – сообщил Ландграф ТАСС.
По его словам, батареи на топливных элементах с твердополимерным электролитом, «самым коммерчески востребованным в мире типом топливных элементов» для проекта также разрабатывает ЦНИИ.
К проекту также привлекли ЦКБ «Балтсудопроект», входящий в структуру Крыловского центра.
Крыловский научный центр будет принимать самое активное участие в плане «развития водородной энергетики в Российской Федерации до 2024 года».
Филиал ЦНИИ СЭТ разрабатывает водородо-воздушные твердополимерные топливные элементы, в которых химическая энергия молекул водорода и кислорода (из воздуха) непосредственно преобразуется в электрическую энергию.
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