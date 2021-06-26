Кандидат в канцлеры ФРГ назвал возможную причину остановки «Северного потока – 2»

Газопровод «Северный поток – 2» может быть остановлен, если будет использоваться против Украины, сообщил лидер немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), кандидат в канцлеры Армин Лашет.

«Геостратегические влияние было оговорено – он не должен наносить ущерб Украине, здесь есть европейские обязательства. Если президент (России Владимир) Путин не будет придерживаться этого правила и будет использовать его против Украины, то можно в любой момент, даже когда трубопровод готов, остановить его, потому что тогда исчезнет основа договоренности. Все просто», – цитирует немецкого политика РИА «Новости».

Соответствующее заявление Лашет сделал в ходе совместного интервью с кандидатами в канцлеры от «Зеленых» и социал-демократов Анналеной Бэрбок и Олафом Шольцом.

Шольц согласился, что необходимо учитывать интересы Украины, он отметил, что необходимо гарантировать транзит газа через Украину в будущем.

Бэрбок, критикующая «Северный поток – 2», заявила, что проект не должен быть завершен.

«Я была в России, я говорила с решающими акторами о его цели. Мне всегда говорили, что цель – это Украина, обход санкций. Это все знают. Можно дальше говорить, что это экономический проект, но это не так. <…> Когда трубопровод будет готов, по нему пойдут газ, цель Путина в том, чтобы использовать этот газ, чтобы отключить украинский трубопровод, чтобы по нему не шел, чтобы дестабилизировать Украину, поскольку больше не будут поступать деньги», – сказала она.

Политик отметила, что газопровод должен получить еще одно разрешение европейского регулятора, по которому оператором проекта не должен быть ее владелец. «Это согласование не должно выдаваться. Это значит, что мы можем остановить его (трубопровод) на этом этапе», – сказала Бэрбок.

Лашет в ходе интервью отметил, что сейчас нечестно было бы ставить Украине перспективу интеграции с ЕС, так как перед Евросоюзом стоит задача интегрировать страны Западных Балкан.

В теории «можно легкомысленно это пообещать», «но реальность другая, по крайней мере в настоящее время». «Не вижу, чтобы все 27 стран ЕС были бы в состоянии в обозримом будущем принять в свои ряды такую большую страну», – цитирует Лашета ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, на какие компенсации может рассчитывать Украина при запуске «Северного потока – 2» и придется ли РФ участвовать в этих процессах.