 

Володин напомнил о заслугах Примакова: Принимал сложные, но верные решения на благо России

26.06.2021, 20:44, Разное
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«Уже шесть лет нет с нами Евгения Максимовича Примакова. Дипломата, политика, ученого. Человека с широкой душой и добрым сердцем”, – отметил председатель ГД.

Примаков становился словно скала, когда необходимо было защищать интересы России, сказал Володин. Он отметил, что в тяжелейшие годы новейшей истории нашей страны политик принимал сложные, но верные решения, не боялся брать на себя ответственность.

Спикер Государственной Думы напомнил, что бывший глава правительства стоял у истоков создания Службы внешней разведки (СВР). В качестве руководителя внешнеполитического ведомства он последовательно отстаивал интересы страны и продвигал идею построения многополярного мирра, сказал Володин.

В премьерском кресле Примаков сделал все, чтобы преодолеть последствия дефолта, защитить права людей на достойную жизнь, подчеркнул спикер. После правительства политик работал в Госдуме, напомнил Володин.

«Человек, оставивший нам в наследие жизненные и профессиональные ориентиры, которым необходимо следовать. Светлая память Евгению Максимовичу», — заключил спикер.



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