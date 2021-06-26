Мнение: Письмо: “Ее удовольствие снижалось”

В этом письме можно поменять местами М и Ж, получится типичная история девушки-плюса, которая обиделась, что мужчина “не горит” и решила отморозиться.

Но эта обидчивая девушка-плюс – парень.

nick_shooter

Здравствуйте, уважаемая Эволюция! Хотелось бы попасть на разбор к вам и вашим комментаторам.

Красивая девушка (Л.) с очень сексуальным телом, имеет много друзей, занимается в зале. Учимся вместе, раньше не обращала на меня внимания. Стали встречаться два месяца назад, появилась работа в коллективе симпатичных девушек. Пребывал в каком-то новом состоянии, энергии было много. Прокачал имидж. Девушки на улице стали смотреть по-другому, как будто черты поменялись.

Инициатива к встречам и общению в основном была от Л., активно подкреплял. Всё, что касается помощи в учебе и клубного отдыха обеспечивала она. Приезжала ко мне, инициировала секс. Хотел выглядеть красиво в своих и её глазах, ничего не тянуть и не торопить, старался радовать её и себя, чувствовал, что всё держится на влечении. Говорила, что очень хорошо со мной.

Что сползаю в сильный минус понял, когда закрыли на карантин, внимание было на её фигуре и своём кайфе, стал замечать её охлаждение. Приезжала периодически, понимал, что у жизнь у неё насыщенная, не хотел, чтобы были внутренние щипцы, старался быть веселым и показывать, что это не обязательно. Секс стал хуже, но Л. не переставала говорить, что очень хочет меня, по эмоциям видел, что её удовольствие снижалось.

Сразу после карантина пригласила за город, пробыл два дня, в последний день секса не было. Когда уезжали с её стороны появились обещания на неопределенное время. Здесь уже понимал, что тяну чужое.

По приезду звонков со стороны Л. стало всё меньше, сказала, что снова поедет отдохнуть через несколько дней и ей одной хорошо проводить время. О совместном отпуске ничего уже не говорила (должны были лететь в августе, но тогда не стал бронировать билеты, опасаясь щипцов). С её стороны появились обещания на неопределенное время. На работе отношения стали хуже.

Несколько дней назад уехала. Говорила, что плохая связь. Предложила мне повести время с друзьями субботу (раньше предлагала в этот день увидеться). Писала что делает и отправляла свои фотографии, первым не писал.

День назад Л. позвонила, стала говорить, что ей это не нравится, ведь она писала мне что ей очень важно знать где я и что со мной всё хорошо. (было большое сообщение в котором просила), не стал ничего отвечать. Голос её теперь был резкий, говорила что недовольна, сам извинился и сказал, что обещаю писать. Раздраженным голосом сказала, что поговорим вечером и сбросила. Почувствовал, что струсил, разозлился на себя.

Вечером не позвонила, набрал сам, сказал, что надо решить проблему, если есть и, что мне не нравятся её слова. Спросила какие именно, ничего не отвечал, тупил. Разозлилась, сбросила. Отправила сообщение, первый раз матом: “нихуя не собираюсь решать проблему, если ты ответить не можешь, время отвечать на сообщения другим у тебя есть, а мне на вопрос-молчишь. Напишу, если отойду, если так устал, отдыхай, доброй ночи”.

Воспринял, как послали – иди, ответил: “Хорошо”. Удержал себя чтобы не звонить больше.

Сегодня звонила два раза, не взял. Л. написала:

“У меня сейчас проблемы, я не буду названивать и написывать, у меня от этого появляется чувство, что я навязываюсь. Позвони, как сможешь или будет настроение, все обсудим. Или хотя бы напиши, что у тебя в мыслях. Мне очень некомфортно находится в состоянии, когда я ничего не понимаю. Я соскучилась. И быть без тебя я не хочу”.

Не знаю что ответить.

Ощущение, что я делаю не то. Хотелось бы знать, ответить или лучше заняться восстановлением границ? может взять отпуск на работе и уделить время спорту, учебе?