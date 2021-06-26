 

Мнение: Началось строительство канала “Стамбул”

26.06.2021, 20:36, Разное
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"Друг Реджеп" официально запустил строительство Стамбульского канала. Сегодня прошла церемония старта строительства.
Таким образом, после завершения строительства этого канала, конвенция Мантре прикажет долго жить, поскольку она распространяется только на Проливы. А вот то, что сможет проходить через Стамбульской канал, будет зависеть от доброй воли Турции, которая явно получит больше инструментов для влияния в Черноморских делах.


Длина канала – 45 километров, ширина 275 метров, глубина чуть менее 21 метра.
Этого вполне достаточно, чтобы прогонять по каналу как супертанкеры и гигантские контейнеровозы, так и атомные подводные лодки с авианосцами.

В долгосрочной перспективе завершение строительство канала окажет прямое влияние на расклад сил в Черном море.
Протесты турецких адмиралов и различных военных по этому поводу Эрдоган как обычно проигнорировал.

Источник: Colonel Cassad



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