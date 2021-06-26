Мнение: Началось строительство канала “Стамбул”

"Друг Реджеп" официально запустил строительство Стамбульского канала. Сегодня прошла церемония старта строительства.

Таким образом, после завершения строительства этого канала, конвенция Мантре прикажет долго жить, поскольку она распространяется только на Проливы. А вот то, что сможет проходить через Стамбульской канал, будет зависеть от доброй воли Турции, которая явно получит больше инструментов для влияния в Черноморских делах.



Длина канала – 45 километров, ширина 275 метров, глубина чуть менее 21 метра.

Этого вполне достаточно, чтобы прогонять по каналу как супертанкеры и гигантские контейнеровозы, так и атомные подводные лодки с авианосцами.

В долгосрочной перспективе завершение строительство канала окажет прямое влияние на расклад сил в Черном море.

Протесты турецких адмиралов и различных военных по этому поводу Эрдоган как обычно проигнорировал.

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