Мнение: Вынужденная отмена

Замглавы Центральной дирекции инфраструктуры РЖД Дмитрий Берсенёв направил в пятницу нижестоящим подразделениям указание об отмене пункта об отстранении от работы сотрудников, которые отказались от вакцинации.

В полном соответствии с армейской мудростью «Не спеши исполнять приказ — жди, не отменят ли его», распоряжение чиновника ЦДИ РЖД появилось чуть более чем через сутки после того, как он же разослал по компании телеграмму, в которой распорядился отстранить от работы тех, кто не сделал прививку от коронавируса. Согласно этому распоряжению, невакцинированные сотрудники, начиная с 15 июля, должны быть отправлены в отпуск за свой счёт.

По всей видимости, оценив реальное положение дел, руководство РЖД пришло к выводу, что исполнение приказа об отстранении отказников фактически приведет к коллапсу отрасли. Есть такой армейский анекдот про замполита, который потребовал от солдатика идеально убрать за собой рабочее место. Солдатик ему резонно заметил: вам хорошо, вы рот закрыли – рабочее место убрано. Здесь ситуация чем-то похожа: требование отстранять и карать, которое, кстати, не совсем понятно, кем выдвинуто – это, конечно, очень серьезно. Общественное благо, здоровье нации и всё вот это. А кто будет отвечать за транспортную катастрофу в масштабах страны? Те, кто требует – им хорошо. Они чуть что, в кусты. Или в бункер. А что делать тем, кто работает?

Это не только в РЖД – массовый бойкот становится реальностью. Люди не верят власти, которая лжет им постоянно и во всём. Почему считать, что именно сейчас она вдруг стала говорить чистую правду? С чего бы это?

Возникает достаточно парадоксальная картина. Буквально только что в Москве разогнали протестное мероприятие, организованное коммунистом Рашкиным. Люди протестовали против принудительной вакцинации. Каратели тут же "свинтили" несколько человек, остальных разогнали. Причем вполне возможно, что затем будут фиксировать по камерам каждого принявшего участие и будут карать "по следам", как это уже происходило на протестных акциях в январе.

Имели ли люди право высказать свой протест? Конечно. Эффективным ли является этот протест в фашистском государстве? Конечно, нет. Хотя бы потому, что машина террора как раз и заточена под такие выступления. Именно их и ждут, и именно их они могут пресечь.

А вот с бойкотом поделать не могут ничего. Ну, то есть, градус террора повышается, вводятся новые запреты и все более жесткие требования. При желании могут использовать и натягивать статьи и Административного, и Уголовного кодексов. Был бы человек, со статьей проблем никогда не было. Но эффект это не дает – отказ и бойкот продолжают оставаться массовым. Хотя, конечно, кого-то запугать удается, и свой процент они постепенно повышают.

Однако бойкот оказывается самым эффективным протестным действием (а точнее – бездействием), с которым террористы справиться не в состоянии. Да, это не так эффектно выглядит, как десять тысяч человек на улице, которых беспощадно избивают и пихают в автозаки. Но это работает. Режим не понимает, что с этим делать. Нужно разговаривать, а они этого не умеют. Да и не могут: народ для них – враг, с врагом не разговаривают, его принуждают.

Решение РЖД, отменившего буквально через сутки свой приказ об отстранении – это как раз показатель эффективности стратегии отказа и бойкота. И пока она – единственное, что могут сделать люди в условиях террора, развязанного государством в отношении народа. Единственное работающее.

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