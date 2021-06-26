Мыть прохладной водой и использовать пилинг. Как ухаживать за волосами в жару

В летнее время намного быстрее пачкаются волосы, чем зимой. Что делать? Как сохранить укладку идеальной до вечера? В нашей статье мы расскажем, как же правильно ухаживать за локонами в жару.

Мойте голову прохладной водой

Таким образом вы не будете лишний раз провоцировать работу сальных желез. Будет достаточно, если вода будет комнатной температуры, чтобы вспенить шампунь и при этом охладить его. После использования кондиционера обязательно ополосните голову холодной водой. Так вы придадите волосам блеск и гладкость, а также чешуйки волос закроете.

Не используйте агрессивные шампуни

Также стоит отказаться от использования кондиционеров и шампуней с силиконами, агрессивными pH и парабенами. Они создают дополнительную нагрузку на кожу головы и волосы. А силиконы к тому же еще и притягивают пыль. По этой причине волосы будут быстрее становится грязными. Лучше на летний период перейти именно на экоуход. В таком случае косметические средства изготовлены на основе вытяжек из растительных экстрактов, фруктов, а также ягод. Подобные шампуни не утяжеляют волосы, при этом делают локоны блестящими и легкими. Можно приобретать такие средства в аптеках либо в специальных магазинах с натуральной косметикой.

Делайте пилинг

Нужно помнить, что когда жарко, сальные желез активнее работают. Поэтому на поверхности кожи скапливается себум. Последний, смешиваясь с пылью и грязью, образует некий панцирь. Его очень тяжело смывать. Одним шампунем не обойтись. Нужно использовать специальный пилинг для кожи головы. Делать данную процедуру стоит хотя бы 1 раз в неделю. Пилинг стимулирует рост волос, очищает кожу, а также дольше сохраняет локоны чистыми.

Легкий стайлинг

Летом постарайтесь отказаться от классических муссов, гелей и лаков, а также восков. Подобны средства утяжеляют пряди. Поэтому к концу дня они будут висеть как сосульки. Потому стоит летом использовать легкие средства для укладки с морскими солями, минералами либо же экостайлинги.

Используйте сухой шампунь

Отметим, что сухой шампунь абсорбирует грязь, пыль. При этом средство легко удаляется при расчесывании и не оставляет следов. Данное средство можно использовать в течение дня, чтобы волосам добавить объем и освежить укладку.

Расчесывайте волосы аккуратно!

Постарайтесь в течение дня меньше трогать кожу головы. Расчесывайте волосы от середины, а не от корней. Иначе вы будете себум с кожи распределять по всей длине волос. И тогда быстрее будут становится грязными пряди.

Пейте воду

Нужно пить в день не менее двух литров воды. Этой нормы жидкости будет достаточно, чтобы не работали с удвоенной силой сальные железы и не пересыхала кожа.

Правильно питайтесь

Также стоит обратить внимание на свое питание и в летнее меню добавить полезные продукты. Тогда кожа головы будет более увлажненной. К таким продуктам относятся те, что богаты белком и омега-3 (творог, оливковое масло, спаржа, яйца, соль, рыба, зелень, морепродукты и пр.)

Носите головные уборы

Если вы будет носить шляпки и банданы на голове, то кожа в данной области не будет перегреваться. В результате этого не будет происходить стимуляция сальных желез.