 

В Испании отменили обязательное ношение масок на улице

26.06.2021, 20:14, Разное
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В Испании с сегодняшнего дня отменяется обязательное ношение масок на улице. Об этом пишет El País.

Теперь в Испании необязательно носить маски на открытом воздухе при соблюдении дистанции в 1,5 метра. При этом в оживленных местах или на крупных мероприятиях ношение масок остается обязательным. В помещениях масочный режим тоже сохраняется.

По данным университета Хопкинса, в Испании за время пандемии зарегистрировали почти 3,8 млн случаев заражения коронавирусом. Скончались от инфекции в стране свыше 80 тысяч человек.

В Израиле накануне вернули масочный режим, отмененный 15 июня. Это произошло на фоне роста числа заражений коронавирусом в стране.

Источник: Новая газета



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