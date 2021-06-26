В Испании отменили обязательное ношение масок на улице
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В Испании с сегодняшнего дня отменяется обязательное ношение масок на улице. Об этом пишет El País.
Теперь в Испании необязательно носить маски на открытом воздухе при соблюдении дистанции в 1,5 метра. При этом в оживленных местах или на крупных мероприятиях ношение масок остается обязательным. В помещениях масочный режим тоже сохраняется.
По данным университета Хопкинса, в Испании за время пандемии зарегистрировали почти 3,8 млн случаев заражения коронавирусом. Скончались от инфекции в стране свыше 80 тысяч человек.
В Израиле накануне вернули масочный режим, отмененный 15 июня. Это произошло на фоне роста числа заражений коронавирусом в стране.
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Источник: Новая газета
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