 

Частный самолет и хорошее настроение: Бритни Спирс и Сэм Асгари отдыхают на Гавайях

26.06.2021, 20:12, Разное
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23 июня в верховном суде Лос-Анджелеса состоялось долгожданное слушание, на котором впервые за долгое время певица Бритни Спирс лично обратилась к суду. 39-летняя поп-звезда, которая с 2008 года находится почти под полной опекой своего отца Джейми Спирса, потребовала отменить опеку и выдвинула ряд обвинений – свою 20-минутную речь она зачитала по телефону. 

Через пару дней после выступления, которое уже разошлось на цитаты, она со своим бойфрендом, 27-летним Сэмом Асгари, улетела на Гавайи. Это первая поездка певицы за границу за последние полтора года – в сентябре 2019-го влюбленные также отдыхали на Гавайях, на острове Оаху. 

В отпуск Бритни и Сэм отправилась на частном самолете. Это стало известно благодаря забавному посту, который Сэм опубликовал у себя в Instagram. На нескольких коротких видео влюбленные корчат рожицы на камеру, наложив на себя фильтры с изображениями животных. Позже Сэм, который работает фитнес-тренером, выложил в сторис селфи, на котором продемонстрировал рельефный торс. Вероятно, оно было снято уже в номере отеля. Также в сети появились кадры папарацци, на которых пара отдыхает на шезлонгах у бассейна, а Бритни выглядит на них очень счастливой.

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Публикация от Sam Asghari (@samasghari)

Напомним, после нервного срыва в 2008 году, который был вызван расставанием с мужем Кевином Федерлайном и смертью тети певицы, Бритни была госпитализирована и после этого суд передал права на опеку над ней и ее финансами ее отцу до 2023 года. С тех пор певица не может самостоятельно принимать важных решений и даже водить машину. Поклонники звезды уверены в заговоре ради финансового контроля над ее многомиллионным состоянием и организовали в соцсетях движение #ОсвободитеБритни, к которому в разное время присоединялись знаменитости – Сара Джессика Паркер, Кортни Лав, Майли Сайрус, Бетт Мидлер и многие другие.

Бритни Спирс и Сэм Асгари встречаются около пяти лет. Фанаты двояко относятся к избраннику своей любимицы: некоторые считают, что мужчина просто использует ее популярность для своих целей, другие же уверены в его искренности и заботе о певице. Как минимум, Сэм не раз открыто выступал против отца Бритни, Джейми Спирса.



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