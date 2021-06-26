Ялту накрыл сильный ливень. Люди покидают центр города, по улицам текут потоки воды
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“Начался очень сильный ливень. Прошу перекличку по поселкам. Мы собираем штаб, чтобы усилить те тонкие места, где еще возможны подтопления, связанные с усилившимися сейчас ливнями. Сотрудники МЧС в полном составе – более 300 человек. Тысячи военнослужащих также работают”, – сообщила она.
https://www.facebook.com/pavlenkojp/videos/1232321437222161/
Сильный ливень с грозой начался около 13.00. Люди покидают центр города, потоки воды текут по улицам и проезжей части, сообщил корреспондент “РИА Новости”. В центре города слышен гром и видны молнии.
Ялта . 26.06.21 Опять ливень pic.twitter.com/ug3dZ5D6iu
— Жизнь в Ялте (@life_in_yalta) June 26, 2021
Российское управление МЧС по оккупированному Крыму 26 июня объявляло штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях.
Контекст:
В Крыму 17–18 июня прошли сильные дожди. В Ялте за день выпало три месячные нормы осадков, реки вышли из берегов. По данным оккупационных властей, в результате стихии погиб один человек, еще один пропал без вести.
Стихия затронула Феодосию, Кировский район Крыма, затопило Керчь. В пострадавших районах объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет