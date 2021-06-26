Ялту накрыл сильный ливень. Люди покидают центр города, по улицам текут потоки воды

“Начался очень сильный ливень. Прошу перекличку по поселкам. Мы собираем штаб, чтобы усилить те тонкие места, где еще возможны подтопления, связанные с усилившимися сейчас ливнями. Сотрудники МЧС в полном составе – более 300 человек. Тысячи военнослужащих также работают”, – сообщила она.

https://www.facebook.com/pavlenkojp/videos/1232321437222161/

Сильный ливень с грозой начался около 13.00. Люди покидают центр города, потоки воды текут по улицам и проезжей части, сообщил корреспондент “РИА Новости”. В центре города слышен гром и видны молнии.

Ялта . 26.06.21 Опять ливень pic.twitter.com/ug3dZ5D6iu

— Жизнь в Ялте (@life_in_yalta) June 26, 2021

Российское управление МЧС по оккупированному Крыму 26 июня объявляло штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях.

Контекст:

В Крыму 17–18 июня прошли сильные дожди. В Ялте за день выпало три месячные нормы осадков, реки вышли из берегов. По данным оккупационных властей, в результате стихии погиб один человек, еще один пропал без вести.

Стихия затронула Феодосию, Кировский район Крыма, затопило Керчь. В пострадавших районах объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

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