 

Ялту накрыл сильный ливень. Люди покидают центр города, по улицам текут потоки воды

26.06.2021, 19:56, Новости дня
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“Начался очень сильный ливень. Прошу перекличку по поселкам. Мы собираем штаб, чтобы усилить те тонкие места, где еще возможны подтопления, связанные с усилившимися сейчас ливнями. Сотрудники МЧС в полном составе – более 300 человек. Тысячи военнослужащих также работают”, – сообщила она.

https://www.facebook.com/pavlenkojp/videos/1232321437222161/

Сильный ливень с грозой начался около 13.00. Люди покидают центр города, потоки воды текут по улицам и проезжей части, сообщил корреспондент “РИА Новости”. В центре города слышен гром и видны молнии.

Ялта . 26.06.21 Опять ливень pic.twitter.com/ug3dZ5D6iu

— Жизнь в Ялте (@life_in_yalta) June 26, 2021

Российское управление МЧС по оккупированному Крыму 26 июня объявляло штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях.

Контекст:

В Крыму 17–18 июня прошли сильные дожди. В Ялте за день выпало три месячные нормы осадков, реки вышли из берегов. По данным оккупационных властей, в результате стихии погиб один человек, еще один пропал без вести.

Стихия затронула Феодосию, Кировский район Крыма, затопило Керчь. В пострадавших районах объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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