 

Разведка США сообщила о почти 150 обнаруженных НЛО. В некоторых случаях это были пластиковые пакеты, птицы или дроны

26.06.2021, 19:56, Новости дня
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Разведка оценивала данные, которые поступали с 2004-го по 2021 год. В 80 случаях информация поступала из нескольких источников наблюдения.

“Большинство НЛО, вероятно, представляют собой физические объекты. Они были зарегистрированы несколькими датчиками, включая радары, инфракрасные порты, электрооптику и визуальное наблюдение”, – сообщили авторы доклада.

Единой версии происхождения НЛО в разведке не дали. Ведомство подчеркнуло, что такие объекты угрожают национальной безопасности США и создают помехи авиасообщению.

“НЛО представляют собой изощренный набор средств против военной деятельности США со стороны иностранного правительства. Несколько объектов были обнаружены возле военных объектов”, – указали разведчики.

В некоторых случаях за НЛО принимали воздушные шары, пластиковые пакеты, птиц, метеозонды или любительские дроны. Инфракрасные и радиолокационные системы регистрировали природные явления, кристаллы льда из-за колебания уровня влажности и температуры воздуха.

НЛО могут объясняться испытаниями образцов промышленной или военной техники, которые проводят американские компании в рамках засекреченных программ. За НЛО принимают технологии, созданные в России, Китае или другой стране, отметили специалисты.

Контекст:

Пентагон в августе прошлого года года сообщил о создании рабочей группы для расследований появления НЛО.

27 апреля 2020 года Пентагон обнародовал три коротких видео, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты, которые были сняты военными пилотами с помощью инфракрасных камер в ноябре 2004-го и январе 2015 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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