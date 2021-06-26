Под Киевом выпал град размером с куриное яйцо. Фото и видео
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По данным паблика, град в диаметре достигал пяти сантиметров.
https://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/videos/205856898103184/
Паблик “Київщина новини” пишет, что такой же град прошел в Боярке, у людей повреждены автомобили.
https://www.facebook.com/kiyivshina.NEWS/posts/4617827011580108
Также пользователи Faceboook публикуют фото и видео града в селах Заборье и Белогородка.
https://www.facebook.com/karolina.golubova/posts/2005223042964229
https://www.facebook.com/podgorodetskay/posts/4780138732001771
https://www.facebook.com/kate.kliuieva/videos/4088861844536948/
https://www.facebook.com/tetiana.kamenska/posts/4288888237861963
Контекст:
Укргидрометцентр 25 июня сообщил об ухудшении погоды в Украине в выходные. Сильные ливни, град и шквальный ветер силой до 15–20 м/с обещали 26 июня в западных, а 27-го в северных, центральных и южных областях.
На западе Украины погода испортилась 25 июня. Во Львове после ливня и грозы повалены сотни деревьев, сорваны крыши домов, подтоплены улицы, нет света и горячей воды, один человек получил травму при падении дерева, госпитализация ему не потребовалась, проинформировал городской голова Андрей Садовый. По его словам, в городе за час выпало 30% месячной нормы осадков. Также дожди с грозами и шквальным ветром прошли в Ровно.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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