 

Турция начала строить канал “Стамбул”, который соединит Мраморное и Черное моря

26.06.2021, 19:56, Новости дня
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“Сегодня мы открыли новую страницу в истории Турции, мы заложили фундамент проекта Kanal Istanbul Project Sazlıdere Bridge”, – объявил он.

Bugün Türkiye’nin kalk * nma tarihinde yeni bir sayfa açt * k, Kanal * stanbul Projesi Sazl * dere Köprüsü’nün temelini att * k. #Kanal * stanbulKazananTürkiye

Ülkemize ve milletimize eser kazand * rma mücadelemizi sürdürece * iz. pic.twitter.com/vZtYIOe2Er

— Recep Tayyip Erdo * an (@RTErdogan) June 26, 2021

Агентство “Анадолу” уточнило, что первый мост проложили через водохранилище “Сазлыдере”. Глава минтранса Турции Адиль Караисмаилоглу заявил, что судоходство на канале “Стамбул” будет в 13 раз безопаснее, чем на Босфоре.

Канал должен разгрузить пролив Босфор, судоходство в котором становится все более интенсивным. В год там проходит 45 тыс. судов. Безопасная пропускная способность пролива составляет 25 тыс. судов.

Власти Турции прогнозируют, что канал “Стамбул” достроят через шесть лет. Стоимость проекта оценивается примерно в $15 млрд. Длина водной артерии составит 45 км, глубина – 20,75 м, а ширина – 275 м. Вдоль канала планируют построить новые города с населением в 500 тыс. человек.

Через новый канал собираются проложить шесть мостов.

Контекст:

Власти Турции неоднократно заявляли, что конвенция Монтре не касается канала “Стамбул”. Сообщение по нему не подпадает под действие международных соглашений о статусе проливов Босфор и Дарданеллы.

Турция планировала приступить к строительству нового канала еще в 2018 году. Проект строительства нового канала в 100 км к западу от Стамбула Эрдоган впервые анонсировал перед выборами в 2011 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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