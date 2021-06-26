 

Bloomberg – США, ЕС и Канада допустили возможность отмены санкций против Венесуэлы

26.06.2021, 19:54, Новости дня
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В Евросоюзе, США и Канаде допустили, что могут отменить санкции против Венесуэлы, если страна продемонстрирует прогресс на пути к восстановлению демократии, передаёт Bloomberg. Кроме того, стороны призвали создать условия для проведения в стране выборов, соответствующих международным стандартам демократии.


Reuters

Министры иностранных дел стран Евросоюза, США и Канады не исключили, что могут пересмотреть режим действующих в отношении Венесуэлы и её президента Николаса Мадуро санкций, пишет Bloomberg.

Как отметили главы внешнеполитических ведомств в совместном заявлении, они могут отменить ограничительные меры при условии «существенного, заслуживающего доверия прогресса» переговоров по восстановлению демократии в Венесуэле. Кроме того, стороны призвали создать условия для проведения в стране региональных, парламентских и президентских выборов, соответствующих международным стандартам демократии.

Каракас также призвали освободить политзаключенных, обеспечить независимость политических партий от власти, свободу слова и свободу прессы, а также прекратить нарушения прав человека.

Как напоминает новостное агентство, на прошлой неделе в эксклюзивном интервью Bloomberg News Мадуро, против которого ввела санкции администрация бывшего президента США Дональда Трампа, призвал к отмене санкций и нормализации отношений.

Тем не менее представитель Госдепартамента США заявил, что для этого потребуются серьёзные изменения со стороны венесуэльского лидера в направлении восстановления демократии в стране, пишет Bloomberg.



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