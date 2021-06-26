 

ЧФ начал следить за зашедшим в Черное море американским эсминцем

26.06.2021, 19:52, Новости дня
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Российский Черноморский флот контролирует действия ракетоносного эсминца США Ross, который в субботу зашел в Черное море, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны).

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО (ПРО) Ross ВМС США, зашедшего 26 июня 2021 года в акваторию Черного моря», – цитирует сообщение центра РИА «Новости».

Напомним, 26 июня в Черное море зашел американский ракетный эсминец Ross. Он примет участие в многонациональных военных учениях Sea Breeze – 2021.



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