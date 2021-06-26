Первая европейская страна сняла все ограничения по коронавирусу
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Исландия объявила о снятии всех внутренних ограничений по борьбе с распространением коронавируса в стране, сообщило исландское правительство.
«Мы возвращаемся к комфортной жизни общества и к тому распорядку, к которому мы так стремились», – цитирует министра здравоохранения Свандис Сваварсдоттир РИА «Новости».
Ограничения были введены в марте 2020 года, на данный момент 87% взрослого населения получили минимум одну дозу вакцины, порядка 60% привиты полностью.
В стране отменили социальную дистанцию, масочный режим и ограничения на массовые собрания.
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