 

Первая европейская страна сняла все ограничения по коронавирусу

26.06.2021, 19:52, Новости дня
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Исландия объявила о снятии всех внутренних ограничений по борьбе с распространением коронавируса в стране, сообщило исландское правительство.

«Мы возвращаемся к комфортной жизни общества и к тому распорядку, к которому мы так стремились», – цитирует министра здравоохранения Свандис Сваварсдоттир РИА «Новости».

Ограничения были введены в марте 2020 года, на данный момент 87% взрослого населения получили минимум одну дозу вакцины, порядка 60% привиты полностью.

В стране отменили социальную дистанцию, масочный режим и ограничения на массовые собрания.



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