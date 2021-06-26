Поезд Москва – Сухум въехал в трактор в Гагре

В Гагре скорый поезд, следовавший из Москвы в Сухум, врезался в трактор, проводивший ремонт, сообщили в МЧС Абхазии.

«В районе города Гагра скорый поезд Москва – Сухум столкнулся с трактором, который вел ремонтные работы вдоль железнодорожного полотна», – цитирует сообщение ведомства МЧС РИА «Новости».

В результате ЧП никто из пассажиров не пострадал, поезд не сошел с рельсов, но локомотив получил повреждения.

«До прибытия резервного локомотива из Адлера движение поезда остановлено. Спасатели МЧС Абхазии несут непрерывное дежурство в районе остановки поезда, организована подвозка питьевой воды», – указали в министерстве.

В начале июня в Подмосковье легковушка столкнулась с поездом, три человека погибли.