 

В Улан-Удэ молодой человек помочился на крышу храма

26.06.2021, 19:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В ночь на 26 июля на уже закрытую к тому времени территорию Свято-Одигитриевского кафедрального собора в Улан-Удэ пробрались несколько подростков. Один из них забрался на крышу церкви, после чего помочился прямо на нее. Нарушителей задержали. Теперь следователи и сотрудники ФСБ пытаются понять мотивы молодого человека и установить все обстоятельства произошедшего.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.06 / Мнение: Увлекательный июнь

07.06 / Решетников: ограничения на экспорт продовольствия приведут к росту инвестиций в российское производство

30.12 / В Подмосковье горит трехэтажный ресторан

27.02 / Мнение: Чума 21 века – массовое слабоумие

10.11 / Дыра в Ад или происшествия в доме Хинсдейл

21.06 / Сезон цветения сливы: две вьетнамские подружки решили сделать фотосессию

28.12 / Скандалы: Amazon погнался за Apple

27.03 / Олич пустился на дебют

18.10 / Хроно Фата-моргана – загадочное явление, которое до сих пор мало изучено

25.05 / Обращение строптивых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика