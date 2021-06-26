 

Эксперт: Си Цзиньпин планирует выйти на связь с Путиным из-за Лукашенко

26.06.2021, 19:46, Разное
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Си Цзиньпин планирует пообщаться с Владимиром Путиным в понедельник, 28 июня. Эта онлайн-встреча не была обозначена в графике глав государств, поэтому ее можно считать срочной. Автор телеграм-канала “Минская Семибоярщина” поделился соображениями насчет предстоящей беседы лидеров Китая и России.

По мнению эксперта, Си Цзиньпин будет говорить с Путиным о том, что действия властей Белоруссии, в частности – Александра Лукашенко, нарушили все договоренности, достигнутые ранее. Мол, решения, которые принимают в Минске, негативно сказываются на стратегическом проекте “Шелковый путь”.

Для России эта беседа может стать неприятной, ведь недавно Москва заявляла о вменяемости действий белорусских властей, отметил автор телеграм-канала.

“К тому же “ребром” будет поставлен вопрос о неприемлемости для Поднебесной структуры женевских договоренностей”, – считает эксперт.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали, что госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в несоблюдении Минских соглашений. Американский дипломат считает, что Москва мешает решению украинского кризиса. Также он добавил, что Вашингтон считает “нормандский формат” основной платформой для урегулирования насущной проблемы.



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