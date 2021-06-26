Мнение: О рынке поддельных справок о вакцинации

Познавательно о рынке поддельных справок о вакцинации. Как писал еще с неделю назад, введение обязательной вакцинации неизбежно приведет к росту черного рынка справок, который помимо производства фальшивок в рамках мошеннических схем, будет базироваться на коррупции в медицинской системе и гос.органах.

О рынке поддельных справок о вакцинации

Количество предложений о продаже фиктивных сертификатов от COVID-19 возросло в два раза, фиксируют IT-компании. Это произошло на фоне новых антиковидных ограничений и обязательной вакцинации для работников сферы торговли и услуг

Число предложений о продаже сертификатов о прививках от COVID-19 выросло на 50% после введения обязательной вакцинации для работников торговли и сферы услуг. Об этом РБК сообщил ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Евгений Егоров.

С 16 июня специалисты Group-IB выявили 61 предложение по продаже сертификатов вакцинации, что в два раза превышает количество предложений, выявленных за весь май. Больше всего объявлений по продаже сертификатов распространяются через мессенджеры и теневые форумы, в то время как на сайтах и в социальных сетях их становится все меньше, отмечают в компании.

16 июня московские власти объявили о введении обязательной вакцинации для работников сферы торговли и услуг. Работодатели ряда сфер должны привить не менее 60% сотрудников первой дозой до 15 июля, второй дозой — до 15 августа. Вслед за Москвой подобные меры ввели в некоторых других регионах: Нижегородской, Мурманской, Тульской, Ленинградской, Тверской и других областях.

За последнюю неделю изменился и сам рынок по продаже сертификатов. «До 16 июня количество предложений с занесением заказчика в реестр вакцинированных от коронавируса составляло около половины всех предложений. Сейчас большая часть новых предложений включают данную услугу», — рассказал Егоров. При этом, добавляет он, средняя цена поддельных сертификатов остается на прежнем уровне: от 1200 до 3000 руб. — без занесения в реестр вакцинированных, и от 3000 до 25000 руб. — с занесением.

Рост числа объявлений о продаже сертификатов фиксирует и директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин. Как он сообщил РБК, на данный момент на форумах в даркнете размещено как минимум 33 актуальных предложения: 12 из них были опубликованы в мае, и 17 — с 1 по 23 июня. Средняя цена сертификата по оценкам Волошина составляет 11 000 руб. Основным каналом продажи остаются теневые форумы и закрытые группы «серых услуг».

Эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов допустил, что увеличение предложений в теневом сегменте интернета может быть связано с введением новых антиковидных мер. «Это неудивительно, ведь черный рынок, как и любой другой, быстро реагирует на актуальные события», — сказал он РБК. Однако предупредил, что неизвестно, какой процент из всех опубликованных предложений представляют собой откровенно мошеннические объявления. По данным компании на март, сертификат о вакцинации «с проводкой», т.е. с занесение в систему «Госуслуги» стоил около 20 000 руб.

Ранее Telegram-канал In4security сообщал, что в мае появилось примерно 360 новых доменов, имеющих отношение к тематике продажи сертификатов о вакцинации.

Корреспондент РБК связался с несколькими продавцами поддельных сертификатов. Паспорт вакцинированного с QR-кодом и отображением в реестре «Госуслуг» предлагали приобрести за сумму от 2800 до 5000 тыс. руб. «Если просто бумажка, от нее толку никакого, можно любую распечатать там, сделать. У нас все официально на госуслугах будет», — уверял продавец. Поставить первый укол можно в течение суток, отметка о втором вводе появилась бы через 21 день. В сертификате обещали вакцинацию «Спутником V». На вопрос, где территориально будет поставлена прививка, один из продавцов сказал, что фиктивная вакцинация будет в Воронеже.

В середине июня корреспондент Baza рассказал, как купил подобный сертификат о вакцинации «Спутником V». Через время на его странице в «Госуслугах» появилась отметка о вакцинации. Фиктивная прививка стоила 12 тыс. руб.

В Москве возбудили 24 уголовных дела о фальшивых сертификатах вакцинации, сообщали в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Дела направлены в суд; продавцов поддельных сертификатов обвиняют по ст. 327 УК «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Статья предусматривает лишение свободы до двух лет, а в случае, если человек продавал подделки несколько раз — до четырех лет.

О контрольных закупках сообщила и полиция Санкт-Петербурга. За два дня было выявлено пять фактов продажи сертификатов, в одном из районов города полицейские задержали автолавку, в которой были бланки медицинских документов и печати медучреждений. РБК направил запрос в пресс-службу МВД России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нелегальный бизнес должна жестко пресекать полиция, однако и долг каждого россиянина состоит в том, чтобы не поддерживать незаконную торговлю.

Сайты по продаже объявлений с поддельными сертификатами блокирует Роскомнадзор. С 21 июня было заблокировано или удалено пять материалов с предложениями о продаже сертификатов о вакцинации и справок об отсутствии COVID-19, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. В Роскомнадзоре добавили, что всего в 2021 году на основании судебных решений и требований Генпрокуратуры закрыли 224 страницы, в том числе содержащих подобные объявления.

Ответственность предусмотрена не только для тех, кто подделывает сертификаты, но и для тех, кто их покупает. В четверг, 24 июня, «Яндекс» в поисковую выдачу при запросе о покупке сертификата о прививке от коронавируса добавил дисклеймер, что за использование поддельных медицинских справок предусмотрена ответственность по ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса (наказание вплоть до лишения свободы на срок до 1 года). Как пояснил представитель «Яндекса», компания «заботится о своих пользователях и хочет предупредить их про возможную ответственность за покупку сертификатов о вакцинации».

Адвокат Виктория Данильченко рассказала РБК, что покупатель поддельного сертификата будет нести ответственность за использование подложного документа (ч. 5 ст. 327 УК РФ). Статья предполагает штраф до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы. В то же время адвокат не исключает, что пойманному за использование сертификата могут вменить и его фальсификацию. Тогда наказание будет более серьезным. «Когда человека ловят с поддельным документом есть шанс, что не будут разбираться, подделали его другие люди или нет», — отметила она. По мнению Данильченко, в ближайшее время все большее число людей будут привлекать к ответственности за покупку сертификатов. Сейчас часть 5 статьи чаще всего применяется к тем, кто использует поддельный паспорт или предоставляет заведомо ложные материалы в суде.

https://www.rbc.ru/society/26/06/2021/60d5cff89a79479dca6d09d8 – цинк

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