Согреет в непогоду и добавит стиля: составляем модные образы с кардиганом горчичного цвета

Бывает у вас настроение, когда хочется поэкспериментировать с необычными и редкими цветами в вашем гардеробе? Горчично-желтый – один из модных оттенков.

Кардиганы этого цвета можно носить с базовыми топами и джинсами. Но зачем соглашаться на меньшее, когда есть бесчисленное множество забавных и модных идей для выбора одежды с этим оттенком желтого?

Ниже представлены некоторые из лучших образов с кардиганом горчичного цвета.

Какие цвета сочетаются с горчично-желтым?

Вам поможет, так называемое, цветовое колесо. Как правило, оттенки, расположенные напротив, дополняют друг друга. Например, цвет куркумы или желтой охры будет дополнять синий. Эта техника подбора создает контраст и, следовательно, придает наряду шарма.

Кроме того, различные оттенки одного и того же цвета, также приятны глазу.

Еще один метод – это триадическое сопоставление, которое включает цвета, расположенные на равном расстоянии друг от друга на колесе, образуя треугольник. Например, желтая охра, клевер и фиалка. В одежде это выглядит потрясающе.

Что касается того, с чем сочетать горчично-желтый, то список довольно большой. Вы можете носить черный цвет.

Белые брюки смотрятся ничуть не хуже. Для еще большего эффекта примерьте красное платье или юбку. Другие цвета, например, зеленый, выглядят фантастически.

Идеи для сочетания горчично-желтого кардигана с джинсами

Этот оттенок желтого цвета прекрасно сочетается с синим денимом. Белый топ, джинсы и горчичный кардиган – одно из классических сочетаний, которое подойдет каждой.

С джинсовыми брюками хорошо сочетаются черный, серый или бордовый оттенки. Если вы предпочитаете носить принт, наденьте рубашку в клетку. Топы в горизонтальную полоску и джинсы с горчично-желтым кардиганом тоже очень хорошо смотрятся.

Как сочетать кардиганы горчично-желтого цвета с платьем?

Некоторым женщинам может быть удобнее носить платья, а не брюки. Желтые кардиганы этого оттенка подчеркнут вашу женственность.

Наденьте облегающее платье розового цвета, и вы будете выглядеть действительно уникально.

Другие идеи по сочетанию горчично-желтого цвета

Шарфы – это изящный аксессуар, который может значительно улучшить ваш внешний вид. Если вы хотите освежить образ с кардиганом горчичного цвета, добавьте этот аксессуар.

Цветочные узоры особенно хорошо сочетаются с желтым, также можно использовать леопардовые принты.

Белая рубашка и пыльно-розовая твидовая юбка с желтым кардиганом – это то, что вы можете попробовать для своего следующего делового повседневного образа.

Надеемся, что эти модные идеи были достаточно полезными и вдохновляющими, чтобы убедить вас носить горчичный кардиган в этом сезоне!