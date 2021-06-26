Космическая пыль

Бессмысленный пиар и поиск «русофобов» вместо развития технологий. Российские космонавты откровенно рассказывают о кризисе в ведомстве Рогозина.

Наша статья о фактическом отстранении от должности Сергея Крикалева, последнего опытного космонавта в руководстве Роскосмоса, вызвала немалый интерес читателей. История получила продолжение — 15 июня Дмитрий Рогозин дал интервью «Комсомольской правде». Там он в том числе сообщил, что Сергей Константинович никогда против проекта съемок фильма на МКС не выступал, а просто «ставил вопросы в ходе внутренних дискуссий», его увольнение — вброс и журналистская спекуляция. Кроме того, в Роскосмосе идет реорганизация, и Крикалеву будет предложено возглавить эксплуатирующую МКС-организацию.

Вторым ответом известному космонавту на критику проекта фильма «Вызов» стал пост от 17 июня в анонимном телеграм-канале «Незыгарь». И выглядел он куда внушительнее. Читателям сообщили, что Герою РФ № 1 за его позицию предстоит пройти углубленную проверку биографии и личности (так в тексте. — В. Ш.) в спецслужбах.

А в 2014 году, говорится в телеграм-канале, он якобы оставил ЦПК (Центр подготовки космонавтов) из-за махинаций с фондом оплаты труда космонавтов. Будто бы находился под уголовным делом, и поэтому отряд космонавтов выразил ему недоверие в полном составе. И теперь Крикалеву надо ждать прокурорскую проверку. В разговоре с «Новой» космонавт Федор Юрчихин так оценил этот черный PR: «Это уже неприкрытая угроза Крикалеву».

Однако через десять суток выяснилось, что у опального космонавта есть еще одна ипостась — доверенное лицо президента Путина на выборах 2018 года. И 21 июня Рогозин «с учетом опыта и компетенции» Сергея Константиновича отменил свое решение и вернул всех на прежние места. В тот же миг все «грехи» были забыты.

Жизнь вернулась в свои берега. Началась массовая и дорогая PR-кампания кинопроекта «Вызов». Страна читает срочные космические новости: актеры уже выбрали одежду, а вот с пошивом задержка. «Новая газета» тоже волнуется за пошив, но ищет ответы и на другие вопросы.

«Кейс Крикалева» невозможно понять без анализа всей ситуации в космической деятельности.

Мы поговорили об этом с Героями России

летчиком-космонавтом Федором Юрчихиным (672 дня на орбите)

и Геннадием Падалкой (поныне абсолютный рекорд — 878 дней на орбите).

Герой РФ Сергей Крикалев. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Анонимка против русофобов

Валерий Ширяев: Геннадий Иванович, какие события легли в основу анонимки против Крикалева в телеграм-канале?

Геннадий Падалка

космонавт, Герой России

— Знаю его с 1989 года. Работал в одной команде пять лет, был начальником управления, отвечал за выживание в экстремальных условиях, за парашютную подготовку. Когда Сергей пришел, как раз шел переход Центра подготовки из военной организации в гражданскую, он занял два года.

Ему досталось самое тяжелое время. В ЦПК было две категории сотрудников — военные и гражданские. Наблюдалось социальное расслоение.

У военных была возможность получать квартиры через Минобороны, а у гражданских не было. У нас ни один военнослужащий не был уволен, не получив пенсию и квартиру. Очень различались длительность отпусков и размер зарплат для военных и гражданских на одинаковых должностях.

Все это приходилось как-то нивелировать, гасить напряженность между людьми, уравнивать зарплаты на одной должности хотя бы за счет премиальных. Повезло, что Сергей работал в паре с руководителем Роскосмоса Владимиром Поповкиным, который хорошо понимал тяжесть проблемы. Несмотря на сложный переходный период, мы потеряли не более 10–15% штата. Но костяк — преподавателей, инструкторов, методистов — сохранили.

После объединения Отряда разделение на военных и гражданских космонавтов сохранилось. Заработная плата выплачивалась в соответствии с «Положением о материальном обеспечении космонавтов». Надбавка за классность к зарплате в соответствии с ним выплачивается, только если космонавт не получал пенсию. Это необходимо, чтобы избежать двойной выплаты — в космическую пенсию эта надбавка уже заложена.

Военные космонавты, уволившись из Минобороны, заслуженно получали военную пенсию, в которой никакой надбавки за классность не было. Возникла коллизия: военные космонавты вообще лишились надбавки за классность. Гражданские космонавты ее получали.

Крикалев, юристы и финансисты ЦПК, а также соответствующие службы Роскосмоса разбирались с этим в течение двух лет, обращаясь во все инстанции — Трудовую инспекцию, Минфин. Он как работодатель не мог выплачивать надбавку, не разобравшись и рискуя попасть под следствие за нецелевое расходование бюджетных средств. Все деньги оставались на счету и никаких махинаций с фондом зарплаты не было.

Всех эта ситуация очень напрягала. Жалобы летели во все инстанции. Но это был обычный трудовой спор в условиях правовой неопределенности.

И вот тогда Крикалев и Поповкин решили создать судебный прецедент. Мы устроили совещание в отряде космонавтов и решили, что кто-то должен идти в суд и получить вердикт.

Сергей Волков в одиночку отправился в Щелковский городской суд, выиграл, и по решению суда первой инстанции военным космонавтам все было выплачено сполна.

Таким образом, проблема была разрешена.

А от людей, которые пишут такие «расследования», в нашей отрасли уже смердит. Какие махинации? К деньгам никто не прикасался, и когда суд вынес решение, я и сам, как и все мои товарищи, получил всю сумму за два года.

Но в Центре подготовки нашлись люди, которые воспользовались ситуацией, писали жалобы, где описывали ситуацию как злоупотребление и возлагали вину на Сергея. Он плюнул и ушел в ЦНИИмаш. Когда после скоропостижной смерти Владимира Поповкина руководителем Роскосмоса пришел Остапенко, он назначил специальную финансовую проверку по жалобам.

Ничего не нашли. Инициаторы письма до сих пор работают в Центре на хороших должностях. Остальные детали вроде выражения «замяли дело» на совести автора этого доноса.

Федор Юрчихин

летчик-космонавт, Герой России

— Говорят, что на прежний пост Крикалева вернули «сторонние силы». По мне, хоть потусторонние, я рад, что исправлена вопиющая несправедливость в отношении заслуженного человека.

Геннадий Падалка

— За неделю человек успел побывать советником, руководителем несуществующей эксплуатирующей организации и вернуться на прежнюю должность.

Крикалев — высочайший профессионал с огромным опытом и блестящим профильным образованием. Это ведь потенциальный конкурент на самых высоких должностях.

Допускаю, что его позиция по съемкам фильма на МКС была скорее формальным поводом. Ситуацию использовали, чтобы его отодвинуть. И вброс в телеграм-канале мог быть инициативой той же группы.

В.Ш.: Да и сам Дмитрий Олегович в «Комсомолке», не называя имен, фактически обозвал всех противников проекта «Вызов» русофобами.

Геннадий Падалка

— Буквально: «Не позволим поставить под сомнение колоссальные возможности нашей транспортной пилотируемой системы». Вся эта пиар-кампания надуманна. Кто ставил под сомнение?

Ни в какой рекламе надежности и безопасности наша транспортная система не нуждается. Иностранцы летают на «Союзах» тридцать лет постоянно.

И не в правом кресле, как туристы, а квалифицированными бортинженерами. Их сертифицировали разработчики корабля. До винтика его знает француз Жан-Пьер Энерье. А немец Томас Райтер вообще был сертифицирован на центральное кресло как командир корабля на этапе спуска. При модернизации до «Союз-ТМА» первым испытателем серии в качестве бортинженера был… бельгиец! Это Франк де Винне. Первым испытателем последней серии «Союз-МС» был бортинженер Такуя Ониси, японец.

Если же говорить об общественности, то на своих презентациях за границей я часто получаю вопросы, которые поражают меня глубиной познания истории нашей пилотируемой космонавтики. Во Франции, Италии, Англии, США, Германии аудитория детально знает нюансы ее развития. Слова Королев, Гагарин, «Восход», «Восток», «Союз» не нуждаются в PR-акциях и пропаганде. Они навечно вошли в историю пилотируемой космонавтики и вовсе не стараниями нынешнего руководства Роскосмоса.

Можно было бы понять, если бы нынешние менеджеры создали что-то уникальное и рекламировали это. Не совсем достойно рекламировать достижения, к которым не имеешь никакого отношения.

«Союз» — надежный корабль, но по современным меркам — хорошо сделанная табуретка.

Из прошлого века тянутся все эти бесконечные модернизации. Королев был бы, наверное, удивлен, что его изделия эксплуатируются 60 лет.

«Зимние выживания» 2021 года в центре подготовки космонавтов имени Гагарина. Фото: Роскосмос

Операция прикрытия

В.Ш.: Подготовка к съемкам фильма «Вызов» тем временем идет полным ходом. В интервью утверждается, что они вписаны в переход нашей пилотируемой космонавтики на годовые программы.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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