 

Третий день “Жары”: Кристина Орбакайте, Юлия Ковальчук, Анатолий Цой, Алсу и другие

26.06.2021, 19:14, Разное
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Международный музыкальный фестиваль “Жара”, который в этом году впервые проводится не в столице Азербайджана Баку, а в Москве, подошел к своему экватору. Вчера, в третий из пяти дней, прошли творческие вечера двух легенд отечественной эстрады – Игоря Николаева и Олега Газманова, в рамках которых на сцене были представлены яркие выступления звезд. 

На концерте без зрителей из-за коронавирусных ограничений артисты выступили в неожиданных дуэтах и спели лучшие песни Николаева и Газманова: так, Алсу исполнила композицию “Суженный мой”, а Анатолий Цой – “Выпьем за любовь”. Зара спела с Олегом Газмановым его песню “Доля”, а с Валерией – “В городе сонном”. Ведущей необычного творческого вечера стала Юлия Барановская.

Валерий Николаев и ВалерияКристина Орбакайте

Среди гостей третьего дня фестиваля были замечены: Алексей Чумаков, Григорий Лепс, Эмин, Жасмин, Кристина Орбакайте, Любовь Успенская, Юлия Ковальчук, Анжелика Варум, Николай Расторгуев, Интарс Бусулис, Николай Агутин, Доминик Джокер, Согдиана, Тамара Гвердцители и многие другие. На красной дорожке появилась и финалистка проекта “Голос” 2012 года Анастасия Спиридонова, которая, как оказалось, ждет ребенка. Для 36-летней певицы и ее супруга малыш будет первенцем.

Анастасия Спиридонова

ВалерияЮлия БарановскаяКристина ОрбакайтеЮлия КовальчукНаталья ПодольскаяАлсу

Олег ГазмановАнжелика ВарумЖасминАнатолий ЦойСогдианаОлег Газманов и Родион ГазмановДоминик Джокер с женойЖасминЭмин и Алсу



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