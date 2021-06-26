 

Психологи пояснили, зачем миллиардеры рвутся в космос

26.06.2021, 19:10, Новости дня
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Вообще-то космос – не самое лучшее место для джентельмена. Так почему же богатейшие люди планеты решают рискнуть своей жизнью и полететь на орбиту, хотя знают, что космические корабли мало похожи на люксы в пятизвездочных отелях?

Проблема именно в том, что им некуда потратить свое состояние, говорят психологи. Известно ли вам, что самый дорогой самолет стоит всего-то 65 млн долларов? Яхты также не продают по миллиарду.

Порой люди не понимают, зачем им столько денег. Один миллиард долларов потратить на свои капризы вам не удастся за всю жизнь, как ни старайтесь. А что, если этих миллиардов с десяток? Вот и возникают разные идеи типа слетать в космос, заплатив за билет столько, сколько не вытянут из кармана даже самые заправские мошенники.



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