Эксперты сообщили о проблемах с самым современным американским ракетным двигателем

Как стало известно из достоверных источников, запуск космической ракеты Atlas 5, которая обеспечивает американскую миссию STP-3, задерживается из-за проблем с двигателем. По непонятным пока причинам в нем появляются сильные вибрации при увеличении мощности.

Недавно двигатель Aerojet Rocketdyne RL10, установленный в данном носителе. Оснастили удлиненным соплом. Оно, по замыслам инженеров, должно было увеличить мощность. Но вышло что-то непонятное.

Недавно ракета выводила на орбиту спутник, и дело чуть не закончилось аварией. Именно тогда и появились вибрации, причины которых пока неизвестны. Рисковать со следующими запусками пока не решаются, свидетельствуют эксперты.