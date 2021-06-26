 

Эксперты сообщили о проблемах с самым современным американским ракетным двигателем

26.06.2021, 19:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как стало известно из достоверных источников, запуск космической ракеты Atlas 5, которая обеспечивает американскую миссию STP-3, задерживается из-за проблем с двигателем. По непонятным пока причинам в нем появляются сильные вибрации при увеличении мощности.

Недавно двигатель Aerojet Rocketdyne RL10, установленный в данном носителе. Оснастили удлиненным соплом. Оно, по замыслам инженеров, должно было увеличить мощность. Но вышло что-то непонятное.

Недавно ракета выводила на орбиту спутник, и дело чуть не закончилось аварией. Именно тогда и появились вибрации, причины которых пока неизвестны. Рисковать со следующими запусками пока не решаются, свидетельствуют эксперты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.08 / Надеть маску или не надеть? – Путаница с правилами в Нидерландах сбивает туристов с толку

26.11 / Видео: Киргизам предложили отказаться от русского

27.09 / В Пекине представили новый Haval H2

24.10 / Кушнирук: Правительству и президенту рано или поздно придется отвечать за непрофессионализм НКРЭКУ

08.09 / Ефремова поместят в СИЗО на карантин

10.07 / Москва потребовала от Киева объяснений заявления о «неактуальности» Минских соглашений

13.05 / «Это не туалетная бумага» — американцев призвали не скупать бензин в панике после кибератаки из России

03.08 / Кипр предупредил о негативных последствиях решения РФ разорвать налоговое соглашение

06.09 / Новый Mercedes-Benz S-Class превратили в универсал

12.10 / Рябошапка назвал Зеленского лжецом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика