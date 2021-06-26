«Гонка героев» во Владивостоке – возможность проверь себя на прочность

17 июля во Владивостоке будет проходить занимательное мероприятие под названием «Гонка героев». Всем, кто захочет участвовать в мероприятии, придется преодолеть сложную полосу препятствий. Проявить стойкость и силу воли.

Что будет происходить на мероприятии?

«Гонка героев» – это интересная спортивная игра. Участники должны преодолеть полосу препятствий. Задача усложняется тем, что препятствия похожи на те, что преодолевает спецназ во время своей подготовки. Люди будут лазить по канатам и специальным сеткам, ползти под колючей проволокой, нырять в грязь. Также им придется плутать по темным коридорам, одолевать подъемы и летать на тарзанке.

«Гонка героев» проводится уже в не в первый раз. Кто-то из участников вновь попробует свои силы в трудной эстафете. Кто-то придет впервые. Каждый год организаторы усложняют задания для участников. Неизменным остается лишь покорение заветного «Эвереста».

Участники будут работать в команде и каждый сам за себя. Гонка покажет насколько важно уметь работать сообща. Протянуть руку помощи в нужную минуту. Поддержать человека, когда сил идти дальше просто нет.

Организатором «Гонки героев» стала Ксения Шойгу. А созданный под ее началом бренд «Лига героев» стал семьей и жизнью девушки. Принять участие в гонке может каждый. Главное – поставить цель и идти к ней.