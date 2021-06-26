Названы влияющие на концентрацию внимания продукты

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26.06.2021, 19:00, Разное
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Эксперты назвали ряд продуктов, которые влияют на концентрацию внимания. Для улучшения этой функции нужно придерживаться определенного режима питания.
Важную роль в поддержании здоровья мозга играет диета. Необходимо потреблять здоровую пищу, которая богата питательными веществами, стимулирующими приток крови. Специалисты советуют включить в рацион цельнозерновые продукты, поскольку они содержит низкий гликемический индекс. Это значит, что есть возможность удерживать скачки уровня сахара в крови. Кроме того, у человека улучшается внимания, память, другие функции мозга. Стоит обратить внимание на бурый рис, макароны из цельной пшеницы, ячмень.

В перечень попали семена льна, чиа, подсолнечника, поскольку в них содержатся ненасыщенные жиры. Нельзя забывать о постоянном пополнении водного баланса, так как даже небольшое обезвоживание влияет на настроение человека. В день рекомендуется выпивать 1,5-2 литра воды.

По словам ученых, на концентрацию внимания влияет кофе. Однако нельзя употреблять слишком много данного напитка, поскольку избыток кофеина чреват нервным возбуждением. Данный элемент содержится в шоколаде, зеленом и черном чае, энергетических напитках.

Результаты недавнего исследования показали, что ягоды улучшают концентрацию внимания. Необходимо включить в рацион чернику, малину, клубнику, ежевику. Также необходимо употреблять следующие виды жирной рыбы: форель, тунец, лосось, макрель, мидии.

Грецкие орехи положительно влияют на работу мозга. Также его функционирование улучшает красный болгарский перец, содержание множество витамина С. Данное вещество не только положительно влияет на иммунитет, но и стимулирует когнитивные процессы. Полезными в данном плане являются черный и зеленый чай.

Источник: newinform.com



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