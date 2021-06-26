 

МИД Украины: Оккупанты в Крыму пытаются разрушить идентичность крымских татар

26.06.2021, 18:58, Новости дня
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“Сегодня, как и 77 лет назад, российская оккупационная администрация [в Крыму] пытается разрушить крымскотатарскую идентичность. Уничтожается память о крымскотатарских национальных символах, грубо нарушаются культурные, языковые и религиозные права коренного народа Крыма”, – заявило министерство.

Российская оккупационная администрация проводит системную политику притеснения всех религиозных общин, уничтожает религиозные памятники крымских татар, проводит незаконные археологические раскопки и перевозит культурные артефакты из Крыма на территорию России, уточнили в МИД.

“Украина осуждает политику государства-агрессора, направленную на уничтожение крымскотатарской идентичности, ограничение возможностей использования национальной символики, в том числе флага, нарушение прав на получение образования на родном языке, уничтожение национальных культурных и религиозных памятников, пропаганду языка вражды и насаждение дискриминации по этническим и религиозным признакам”, – говорится в заявлении.

МИД Украины напомнило России о необходимости выполнения обязательств как государства-оккупанта. Украинские дипломаты потребовали от РФ прекратить репрессии против украинцев и крымских татар, исполнять приказы Международного суда ООН от 19 апреля 2017 года и отменить запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

“Призываем международное сообщество принять дополнительные меры политико-дипломатического давления на РФ и защитить гуманитарное право и права человека на временно оккупированном полуострове”, – резюмировали чиновники.

Контекст:

В Украине 26 июня отмечается День крымскотатарского флага. Этот флаг утвердили в 1917 году, сам праздник стал отмечаться с 2010 года и закреплен решением V Курултая крымскотатарского народа.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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