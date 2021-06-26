 

“Эта идея в ДНК немцев”. Посол Германии ответила, почему ФРГ отказывается предоставлять Украине оружие

26.06.2021, 18:58, Новости дня
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“Мы все были воспитаны с идеей, что немецких солдат, немецкого оружия здесь никогда не будет. Эта идея будто в ДНК немцев. И есть очень мало моих соотечественников, которые, как я, видели войну здесь сейчас. Я тоже была так воспитана. Но я вижу здесь: если страны не играют по правилам, у нас снова есть война и надо защититься. Однако в Германии люди очень далеки от этого”, – пояснила дипломат.

Посол высказала мнение, что найти в парламенте и правительстве Германии большинство, которое согласилось бы предоставить Украине оружие, будет сложно.

“Вчера [22 июня] была символическая дата – 80-летие нападения Германии на Советский Союз. Для нас все это очень сложно. И надо найти и в Бундестаге, и в правительстве большинство, чтобы изменить мнение об оружии для этого региона. Это в самом деле сложно. Но времена меняются, правительства меняются, возможно, что-то изменится и в этом вопросе. Однако, наверное, это действительно так, что только индивидуальный опыт, как мой опыт здесь, может быстрее изменить эту устоявшуюся позицию”, – сказала Фельдгузен.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Помощь Вооруженным силам Украины за это время предоставляли разные государства, среди них – США, Канада, Великобритания, Франция, сообщали в Минобороны.

Финансовая помощь Германии за первые пять лет с начала войны составила более €1,4 млрд.

За предоставление Украине военной помощи выступает сопредседатель немецкой партии “Союз 90 / Зеленые” Роберт Хабек. После визита в Киев и на Донбасс в мае 2021 года политик заявил, что Германии “стоит пересмотреть принципиальное “нет” в вопросе предоставления военной помощи, сообщала “Немецкая волна”.

Правительство Германии не поддержало его идею. “В отношении Украины мы не выдаем никаких разрешений на военное оружие”, – сказал официальный представитель правительства Штеффен Зайберт, его цитирует Welt.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что благодарен Хабеку за его инициативу.

“Я не просил его это делать. Но я благодарен ему за это. […] Он точно понимает, что у Украины нет флота, что наши берега не защищены, что такое летальное оружие, что Германия не предоставила нам с начала войны никакого оружия, никакой военной помощи. А она может – у Германии есть мощные корабли, ракетные катера, патрульные катера”, – сказал Зеленский.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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