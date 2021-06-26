Верещук: Искусственные попытки ОПЗЖ бороться за государственный суверенитет и территориальную целостность совершенно смешны

“Оказывается, что интервью президента [Владимира] Зеленского задело не только [пятого президента Петра] Порошенко. ОПЗЖ тоже возбудилась. В словах президента о Донбассе представители позавчерашней власти увидели посягательство на государственный суверенитет и территориальную целостность Украины. Вдумайтесь. Это говорят люди, которые в свое время, извините, профукали страну. Это мультимиллионеры, которые имитируют обеспокоенность о тарифах, пенсиях, вакцинации и обнищании народа”, – написала Верещук.

Она подчеркнула, что ОПЗЖ почти открыто поддерживает Россию.

“И это люди, чей глава находится под следствием и подозревается в государственной измене. К слову, так же, как и Порошенко, [глава политсовета ОПЗЖ, нардеп Виктор] Медведчук тоже фигурирует в историях с пленками. Если Порошенко – это вчерашний день, то ОПЗЖ – это позавчера. А искусственные попытки ОПЗЖ бороться за государственный суверенитет и территориальную целостность совершенно смешны. Без них как-то справимся”, – заявила нардеп.

https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/posts/1680138948839288

Контекст:

В декабре 2019 года Зеленский заявил, что его команда не будет ждать еще пять лет, чтобы разрешить военный конфликт на Донбассе. Он отметил, что план Б по урегулированию ситуации на Донбассе – это “стена”, которая будет означать, что на территории ОРДЛО будет уже не Украина, а “что-то другое”.

В интервью “1+1”, которое вышло 24 июня 2021 года, Зеленский сказал, что “стена” – это полное расторжение отношений “в том или ином виде”. “Я считаю, что этот план может быть, но решение о его запуске должен принимать народ Украины. Поэтому когда я говорил, что для нас очень важно уметь выражать свое мнение и решение, что нужен закон о референдуме, это одна из причин. Да, если у нас не получится любых альтернативных договоренностей с Соединенными Штатами, Россией, отдельно с Европой и параллельно нормандский формат – будет он работать или нет – если все это не удастся, то за стену будет голосовать народ Украины”, – добавил президент.

В ОПЗЖ на это заявили, что осуждают такую инициативу, так как она “подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины”. “Обеспечить возврат Донбасса и восстановить единство страны реально. Для этого надо выполнить Минские соглашения и договоренности “Нормандской четверки”, – сказано в сообщении политсилы.

Медведчук – кум президента РФ Владимира Путина, он находится под санкциями СНБО, которые ввели против него на основании расследования СБУ о финансировании терроризма. 11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку подозрение в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

Медведчук до 9 июля находится под круглосуточным домашним арестом.

—