Африканка, якобы родившая 10 детей, не была беременна

В заявлении говорится, что 18 июня женщину госпитализировали и провели множество тестов для анализа ее здоровья. Изначально ее хотели оставить в больнице на 72 часа, но врачи приняли решение понаблюдать за ней в течение недели согласно закону о психическом здоровье.

“Практикующие врачи установили, что в последнее время Ситхоле не рожала детей. Также было установлено, что в последнее время она ни разу не была беременна”, – говорится в сообщении.

Кроме этого, власти Гаутенга собираются подать в суд на журналиста сайта Pretoria News (входит в медиахолдинг Independent Group) Пита Рампеди, написавшего о “рождении 10 младенцев”.

STATEMENT OF THE GAUTENG PROVINCIAL GOVERNMENT ON THE SO-CALLED “DECUPLETS” pic.twitter.com/b6JVJwdSJp

— GautengGov (@GautengProvince) June 23, 2021

В своем письме к главному редактору Independent Media, который цитирует TimesLIVE, Рампеди извинился за репутационные убытки, которые эта история причинила группе, компании и его коллегам в целом.

Вместе с тем 26 июня Рампеди в своем Twitter заявил, что на основании его интервью, его личных наблюдений за Ситхоле, слов родственников и фото женщина была беременна. Он потребовал от правительства предоставить медицинские доказательства, опровергающие беременность и объясняющие ее состояние здоровья.

Based on Sithole’s interview, my personal observation, family and relatives confirmation, and photographic evidence, she was pregnant. The government must produce medical evidence disputing the pregnancy, explaining her medical condition, how and when it was miraculously cured. pic.twitter.com/TXV62kEZYN

— Mr Putin (@pietrampedi) June 26, 2021

Контекст:

8 июня издание Pretoria News сообщило, что Ситхоле родила за раз 10 детей – семь мальчиком и три девочки. Это, как сперва считалось, был рекорд по количеству детей, родившихся за раз.

Однако местные власти не смогли найти этому подтверждений. Ни одна больница региона не принимала у себя 10 детей подряд от одной женщины. И даже ее партнер заявил, что вживую никогда не видел хотя бы кого-то из этих детей.

На данный момент официальной рекордсменкой по количеству детей за раз считается американка Надя Сулейман – восемь детей. В этом году ее рекорд побила жительница Мали Халима Сиссе, родившая девять детей, но ее пока не внесли в Книгу рекордов Гиннеса.

—