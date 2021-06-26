 

МИД России “трудно понять логику” Зеленского, который обвинил Москву в нарушении Минских соглашений из-за выдачи паспортов в ОРДЛО

26.06.2021, 18:58, Новости дня
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Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 26 июня в Facebook. 

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу “1+1”, вышедшем 24 июня, говорил, что выдача Россией паспортов жителям ОРДЛО противоречит Минским соглашениям. 

“650 тыс. паспортов [выдала Россия жителям ОРДЛО]. Это сказал секретарь СНБО [Алексей] Данилов. 350–400 тыс. подтверждено. Эти люди там живут и с российскими паспортами, и с украинскими. Это большая проблема паспортизации. Этого нет в Минских договоренностях. Это говорит о том, что они нарушаются со стороны РФ. Как говорить с [президентом РФ Владимиром Путиным], встречаться, обсуждать важные вопросы, которые есть между нашими странами? Прежде всего вопросы безопасности. Паспортизация – одно из доказательств того, что по “Минску” никто не идет”, – сказал президент Украины. 

Захарова заявила, что “логику и претензии Зеленского понять трудно”. Она назвала паспортизацию в ОРДЛО “вынужденной гуманитарной мерой”, которая “является прямым следствием невыполнения Украиной своих обязательств по Минским соглашениям”. 

https://www.facebook.com/MIDRussia/posts/3527769407322475

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ “юридически ничтожным” и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

В прошлом году российские СМИ сообщили, что Россия стала чаще выдавать свои паспорта, при этом большинство новых граждан – украинцы.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что Украина не имеет претензий к жителям Крыма и Донбасса, которые получили российские паспорта, так как “они являются заложниками, это их способ выживания там”.

25 апреля зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил о планах РФ выдать еще 500 тыс. российских паспортов жителям ОРДЛО до конца года.

12 мая украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей российские паспорта получили почти 600 тыс. граждан. По ее данным, такие документы получают представители оккупационной власти, учителя и врачи под угрозой увольнения. “Действуют по принципу: если ты не получаешь паспорт, ты не работаешь”, – пояснила Денисова. 

По мнению Зеленского, незаконная выдача российских паспортов в ОРДЛО является первым шагом к аннексии этих территорий РФ.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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