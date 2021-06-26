Воздушный шар в США врезался в провода, погибли четыре человека
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В американском городе Альбукерке воздушный шар столкнулся с линией электропередач, в результате ЧП погибли четверо, сообщила полиция штата Нью-Мексико.
«Четыре человека погибли на месте в результате полученных травм. Еще один человек был доставлен в ближайшую больницу, где остается в критическом нестабильном состоянии», – цитирует сообщение ТАСС.
На месте ЧП работают пожарные и полицейские, власти планируют провести расследование причин произошедшего.
В январе 2018 года в результате падения воздушного шара на юге Египта погиб один американский турист, еще семь человек пострадали.
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