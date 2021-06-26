Пушков высмеял «колоссальный прогресс» в Германии

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал принятый в ФРГ проект закона, обязующий разрешать сдавать кровь донорам – представителям ЛГБТ, которые последние четыре месяца занимались сексом «без риска».

«В Германии – очередной колоссальный «прогресс». И [федеральный] министр [здравоохранения] Йенс Шпан выражает по этому поводу свою радость. О чем это говорит? А о том, что в либеральных демократиях создана ложная доктрина прогресса как все большей открытости общества для всех видов нетрадиционного поведения. А сами эти виды возведены в разряд «фундаментальных ценностей», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Пушков написал пост в ответ на публикацию журналиста и политолога Александра Сосновского. Тот в своей публикации в Telegram пояснил, что, согласно новому закону, «гомосексуалисты, которые в течение четырех месяцев имели только безопасный секс, могут стать донорами крови».

«Это, конечно, большое достижение демократии, когда те, кто имеет наибольший риск заболеть СПИДом, теперь могут сдать свою кровь, через которую и происходит инфицирование. Как они докажут безопасный секс? Снимать на видео будут? Ну какое отношение это имеет к терпимости?», – задался вопросом Сосновский.

Пушков же отметил, что это становится основополагающими чертами «дивного нового мира», который целенаправленно создают в странах современного Запада.

Шпан в своем Twitter в субботу сообщил, что бундестаг обязал Медицинскую ассоциацию страны пересмотреть правила сдачи крови. По его словам, с осени пожертвование крови должны разрешать всем, кто без риска занимался сексом в течение последних четырех месяцев, как мужчинам, так и женщинам.