 

Американский ракетный эсминец зашел в Черное море для учений

26.06.2021, 18:54, Новости дня
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В субботу в Черное море зашел американский ракетный эсминец Ross, он примет участие в многонациональных военных учениях Sea Breeze – 2021, сообщил Шестой флот ВМС США.

«Ross присоединится к 31 кораблю во время морской части учений. Сценарий предполагает объединение вооруженных сил из Северной и Южной Америки, Европы, Африки, Азии и Австралии для проведения различных военных дисциплин на море, суше и в воздухе, включая боевые действия на суше, против кораблей и ПВО, а также налаживание навыков обезвреживания боеприпасов», – цитирует сообщение ТАСС.

Американское посольство в США сообщало, что в маневрах будут принимать 32 страны, 5 тыс. военнослужащих, 32 корабля и 40 самолетов.

В среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны РФ обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.

Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.

Между тем, ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД РФ обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи.



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