 

В России стартовал онлайн-марафон “ЯМолодость”

26.06.2021, 18:48, Разное
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В официальной группе Росмолодежи в социальной сети “ВКонтакте” 26 и 27 июня будет проводиться онлайн-марафон в честь дня Молодежи. Желающие смогут присоединиться к лекции российского общества “Знание”, послушать истории успеха участников президентской платформы “Россия – страна возможностей” и узнать о возможностях проекта “Другое дело”.

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко считает, что будущее страны – в руках молодежи. По его словам, это поколение неравнодушное и любопытное. “Мы можем попробовать сделать так, чтобы для вас были открыты все двери, но войти в эти двери вы должны сами. Только вы сами можете выбрать свою судьбу, только вы сами можете построить свою жизнь”, – сказал он.

Стоит отметить, что 27 июня в рамках онлайн-марафона состоится презентация лучших идей молодежи по включению в национальные проекты России. Также в эти дни с молодежью встретятся губернаторы. Например, глава Алтая выйдет на пробежку с молодыми активистами. В Брянской области пройдет дружеский хоккейный матч, в Калининградской области – экскурсия на корабле, а в ХМАО – мастер-класс по изготовлению открыток древним народным способом.

А на городских мостах появятся арт-инсталляции, которые отражают ценности молодежи. Участники конкурса “Большая перемена” на онлайн-эстафете “Молодежь меняет мир” запишут видеообращения. Они расскажут о своих достижениях. Волонтеры #МыВместе со всеми желающими присоединятся к добровольческим акциям #МолодежьПомогает.



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