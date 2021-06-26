 

Мнение: Путинский Мордор уже не тот

26.06.2021, 18:28, Разное
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Впечатлений, товарищи, от Москвы у меня, конечно, море. Особенно понравилось, как на Москве-реке загорают жители столицы нашей Родины. И это при том, что мне некоторое количество эмигрантов все уши прожужжали, что у нас тут кругом КГБ, они уехали, потому что им не хватает свободы и нечем дышать, а также – к ним будут претензии от ужасных "силовиков". Кому вы на… нужны, ага.

Да, да, позади меня та самая Лубянка. Ездил за новым заданием, денег, правда, опять не дали – ну, это для тех, кто интересуется – где я был, что делал. Отчет, так сказать.

А на самом деле раз за разом я не устаю повторять и потому сделаю новый формат для своего канала УспехТВ – мы живем настолько хорошо, что многие слишком много кушать.

Причем, у этих многих реально отказывает чувство самосохранения. Ибо когда мне пишет якобы бабушка, что вместо постройки нового Музея Вооруженных Сил "Звезда" лучше бы ей подняли пенсию – я всегда хочу напомнить, что:

1) Если не строить этот большой проект, который нужен всей нашей большой стране, а попытаться поделить – вы получите рублей 10. Но зато не получите историческую память.

2) Однажды под такие стоны нам все сломали. Как результат, не стало ни музеев, ни денег, ни пенсий. А у некоторых, что, конечно, Путин виноват – как мозгов не было, так и не нет.

В общем, когда мне стонут, что Москва не вся Россия, я вспоминаю тот самый анекдот сначала: "Москва – это не Россия, Питер – это не Россия, Казань – это не Россия, Екатеренбург – это не Россия, Томск – это не Россия, Новосибирск – это не Россия, Ростов – это не Россия, Владивосток – это не Россия! Да, …ть, а где Россия-то тогда?".

А во-вторых, сегодня тот самый Запад уже не тот. Хомосеков нельзя называть хомосеками, лакдауны у них почище наших, налоги, а мой друг живет в Швейцарии – вам не снились, причем, будете вопить, что вы их платите – еще и газ отключат. И женщин там таких красивых, как у нас нет – одни Гозманы ходят.

Поездка в Москву показала мне одно – нам очень сильно есть что терять. И не сказать, чтобы я этого у себя не видел, но вот тут – оценил еще больше. На фоне дегенератов, которые бегали за Люпкой Соболь пару лет назад. Которая, кстати, их кинула.

И прежде чем я попрощаюсь, отвечу еще одним смешным дурачкам. Я не прошу денег в своих роликах, как сисян-фюрер, я уточняю, что буду благодарен. А в планах и они потихоньку осуществляются, я хочу открыть магазин своего бренда, да-да. Чтобы мои дорогие читатели и зрители, кто захочет помочь – могли приобрести смешной сувенир или даже настольную игру, первая из которых уже в разработке. Скоро будет анонс ведущихся работ.

Но вам, мои дорогие украинские друзья, которые развалили свою страну за трусики, которые вам даже понюхать не дали, а дали нечто другое и сразу до прямой кишки – это серпом по. Так что обязательно читайте мой ЖЖ, когда я перееду на ДЗЕН, я, конечно, буду выкладывать сюда анонсы, а также смотрите мои проекты на Ютубе. Соберуюсь силами и скоро все это заведу на постоянной основе.

Скучно не будет. Я бы даже сказал, будет бомбить. Ну, тех, которым трудно дышать.

Счастья вам.

Источник: Вместе победим!



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