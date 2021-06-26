Средство, которое должно быть под рукой у каждого в летнюю пору: наносим пудру от пота на стопы

С наступлением теплых летних дней возвращается и такая неприятная проблема, как потливость ног и неприятный запах. Бороться с напастью можно и нужно, только в помощь лучше брать натуральное средство, которое убережет тонкую кожу стоп от раздраженияи повышенной потливости.

Готовим состав

Для решения проблемы потливости ног будем использовать специальную пудру. Для этого понадобится небольшая миска и столовая ложка:

В миску выкладываем шесть столовых ложек без горки кукурузного крахмала и две столовые ложки обычной пищевой соды.Сухую смесь тщательно перемешиваем и раскладываем по порциям в небольшие пакетики.

Кукурузный крахмал можно купить в любом супермаркете у дома в отделе товаров для выпечки. Если найти кукурузный крахмал не удалось, замените его на картофельный. Эффект будет тот же.

Как использовать

Сразу нужно отметить, что пудра – не панацея от проблемы неприятного запаха, время ее действия не превышает двух-трех часов, поэтому несколько пакетиков у вас всегда должно быть в сумке.

В течение дня наносите средство несколько раз на сухую кожу стопы в достаточном количестве. Не забывайте обработать области между пальцами ног и лунки ногтей, особенно в районе большого пальца. Там скапливается больше всего бактерий. Благодаря кукурузному крахмалу пудра очень тонкая и не скапливается в микротрещинах кожи.

Но в конце дня ноги обязательно нужно промывать водой с мылом, чтобы вымыть соду и крахмал. Затем наносите на кожу любой увлажняющий крем, поскольку и крахмал, и сода сильно сушат кожу и могут спровоцировать шелушение при регулярном использовании. Увлажняющий крем поможет снять стянутость, которая в течение дня незаметна, так как ножки находится в обуви.

Дополнительно

Для получения максимального результата средство нужно наносить не только на кожу ног. Обязательно обрабатывайте внутреннюю поверхность обуви и стельки.

Для лучшего нанесения можно использовать тонкую кисточку с жесткой щетиной или пуховку. Наносите пудру только на сухую поверхность. Если ноги вспотели, вытащите стельки и сначала просушите их.

Обрабатывайте обувь утром, перед тем как надеть, и вечером, чтобы крахмал абсорбировал влагу, а сода уничтожила бактерии. Утром стряхните обувь и нанесите новую порцию пудры.

Кстати, обрабатывать порошком можно любую обувь, не только кроссовки и ботинки. Летняя открытая обувь также может накапливать в себе бактерии, к которым могут прибавиться споры уличной плесени и грибков.