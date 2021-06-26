Звездам понадобилось до 350 млн лет, чтобы начать светить после Большого взрыва
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Свет во Вселенной появился не сразу, говорят ученые. После Большого взрыва прошло от 250 до 350 миллионов лет, прежде чем образовались первые звезды, которые начали что-то излучать.
К такому выводу пришли ученые, исследовавшие историю мироздания. Однако изучение ранних этапов всемирной эволюции пока еще находится на самом начальном уровне. Представители науки сейчас полагают большие надежды на запуск в космос американского телескопа James Webb Space Telescope, который должен состояться в ноябре текущего года.
Этот аппарат наверняка прольет свет на события глубокой древности, когда еще ни человечества, ни Земли с Солнечной системой и в природе-то не существовало. В данный момент ученые получили информацию о звездных системах, образовавшихся спустя 550 млн лет после Большого взрыва.
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