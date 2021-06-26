 

Звездам понадобилось до 350 млн лет, чтобы начать светить после Большого взрыва

26.06.2021, 18:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Свет во Вселенной появился не сразу, говорят ученые. После Большого взрыва прошло от 250 до 350 миллионов лет, прежде чем образовались первые звезды, которые начали что-то излучать.

К такому выводу пришли ученые, исследовавшие историю мироздания. Однако изучение ранних этапов всемирной эволюции пока еще находится на самом начальном уровне. Представители науки сейчас полагают большие надежды на запуск в космос американского телескопа James Webb Space Telescope, который должен состояться в ноябре текущего года.

Этот аппарат наверняка прольет свет на события глубокой древности, когда еще ни человечества, ни Земли с Солнечной системой и в природе-то не существовало. В данный момент ученые получили информацию о звездных системах, образовавшихся спустя 550 млн лет после Большого взрыва.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.12 / Учёные установили, что из-за расизма афроамериканцы стареют быстрее

01.04 / В двух областях Украины подтвержден “южноафриканский” штамм коронавируса – Степанов

17.05 / Нетаньяху обвинил ХАМАС в превращении сектора Газа в лагерь террористов

05.01 / В Германии могут продлить локдаун до конца января

22.03 / СК предъявил обвинение губернатору Белозерцеву

29.04 / РФПИ назвал ожидаемые сроки сертификации «Спутника V» в Евросоюзе

08.10 / В Киргизии вынесли на обсуждение вопрос об импичменте президента Жээнбекова

29.04 / В Польше показали обновлённую Ferrari 812 Superfast

18.10 / Бахрейн и Израиль установили дипломатические отношения

04.08 / Кравчук обозначил отношение к «формуле Штайнмайера» и Минским соглашениям

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика