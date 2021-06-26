Звездам понадобилось до 350 млн лет, чтобы начать светить после Большого взрыва

Свет во Вселенной появился не сразу, говорят ученые. После Большого взрыва прошло от 250 до 350 миллионов лет, прежде чем образовались первые звезды, которые начали что-то излучать.

К такому выводу пришли ученые, исследовавшие историю мироздания. Однако изучение ранних этапов всемирной эволюции пока еще находится на самом начальном уровне. Представители науки сейчас полагают большие надежды на запуск в космос американского телескопа James Webb Space Telescope, который должен состояться в ноябре текущего года.

Этот аппарат наверняка прольет свет на события глубокой древности, когда еще ни человечества, ни Земли с Солнечной системой и в природе-то не существовало. В данный момент ученые получили информацию о звездных системах, образовавшихся спустя 550 млн лет после Большого взрыва.