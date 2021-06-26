Большинство россиян не верят в справедливое распределение средств, выделенных на космические программы

Данные, полученные специалистами Института психологии РАН, заставляют задуматься. Во время социологического опроса решили узнать, варят ли россияне, что выделенные на развитие космоса деньги идут преимущественно на развитие космических программ.

Положительный ответ дали только 5% респондентов. Остальные в той или иной мере полагают, что финансы съедает бюрократический аппарат госкорпорации или коррупционеры.

Половина опрошенных все-таки грешит на бюрократов, считая, что виновна во всем крайне неэффективная система. Большинство остальных полагают, что средства попросту воруют. Причем, о серьезной коррупции в данной сфере догадываются 80% респондентов.