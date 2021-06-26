 

Боль в теле может сигнализировать о низком уровне витамина B12

26.06.2021, 18:02, Разное
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Специалисты сообщают, что нехватка в организме витамина B12 вызывает много неспецифических симптомов. Исследование опубликовали в издании Neurology.
Витамин B12 – вещество, помогающее создавать ДНК, генетический материал для клеток. Он нужен, чтобы поддерживать здоровье клеток крови и нервных клеток, предотвращает анемию. Низкий уровень витамина отрицательно сказывается на психике, настроении, мышечном тонусе и общем самочувствии человека. Дефицит компонента изменяет стул и привычки, которые взаимосвязаны с дефекацией.

Ученые изучали хронический болевой синдром у группы больных, которые посещали амбулаторную неврологическую клинику. Было всего 70 пациентов, из них 51 жительница и 19 мужчин. 82% участника говорили о неопределенной боли в теле, 76% добровольцев имели жалобы о сенсорных симптомах в конечностях. При измерениях уровня B12 было зафиксировано, что болевые ощущения в теле могут говорить о его дефиците.

При нехватке компонента в организме может появляться сильная усталость, вялость, ощущение слабости, сильной одышки, головная боль, бледность кожного покрова. Также человек замечает учащенное сердцебиение, тиннитус, проблемы со зрением, психоз, нарушение ходьбы, понижение аппетита и похудение. Если человек видит такую симптоматику, то ему нужно обращаться к медикам. Доктор должен понять, что провоцирует нехватку B12.

Причинами дефицита может быть злокачественная анемия или диета. При злокачественной анемии происходит атака иммунной системы клеток желудка, что нарушает усваивание из пищи этого важного элемента.

Источник: www.medikforum.ru



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