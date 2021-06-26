 

Компания Samsung получила патент на смартфон с выдвижной панелью дисплея

26.06.2021, 18:02, Разное
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Samsung готовится получила патент на инновационный смартфон с уникальным дисплеем. Выдвижная панель экрана скрывает под собой фронтальную камеру для селфи.
Компания Samsung известна своими высокотехнологичными устройствами и многочисленными инновациями. Очередным революционным смартфоном от южнокорейской корпорации может стать аппарат с ранее не виданным дисплеем выдвижного типа. Информация относительно разработки уже появилась в интернете, недавно бренд получил патентные документы на изобретение. Если концепт воплотят в жизнь, в продаже может появиться девайс с растягивающимся экраном.

Подвижный дисплей в новинке скрывает под собой фронтальный фото-видео-датчик. Зарубежные СМИ, специализирующиеся на IN-тематике, сообщают о регистрации изобретения южнокорейских инженеров как в WIPO (Всемирной организации интеллектуальной собственности, так и в USPTO (Управлении США по патентам и торговым маркам). Это означает, что в будущем бренд рассчитывает на большое будущее новинки и ее глобальные продажи. Если смотреть на аппарат в сложенном виде, то внешне его будет невозможно отличить от других смартфонов моноблочного формфактора. Однако при разворачивании гаджета он трансформируется в компактный и удобный планшет. Сгибающийся экран при этом, свернутый до этого внутри, увеличивается приблизительно на 33%.

Вместе со спрятанной за дисплеем фронтальной камерой, в него интегрирован также сканер отпечатка пальца. Основная камера в смартфоне состоит из трех сенсоров, разрешение которых пока остается неизвестным. Кроме того, в устройстве также сеть порт USB Type-C и стереодинамики. Когда Samsung планирует запустить аппарат в коммерческое производство, и будет ли он вообще это делать, пока не известно.



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