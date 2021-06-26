 

Диетолог Дороднева рассказала о неработающих диетах

26.06.2021, 18:02, Разное
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Врач-диетолог Елена Дороднева пояснила о диетах, которые не работают. Зачастую люди, которые мечтают похудеть, не понимают, в чем заключается основная «миссия» ограничений в питании.
За месяц посредством только одной диеты не получится получить фигуру мечты. По словам Дородневой, необходим комплекс действий, включающий в себя, в том числе, лечение. Правильная диета предполагает не только ограничение в количестве еды, также имеет значение ее качество. Результат может быть положительным, но станет носить временный характер.

Краткосрочные диеты не являются эффективными. Человек может похудеть, но потом с большой долей вероятности снова поправится. Перед тем, как ограничивать себя в питании, необходимо определить проблему в организме и решить ее. В таком случае можно рассчитывать на долгосрочный результат диеты.

Источник: tmn.aif.ru



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