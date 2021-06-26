Диетолог Дороднева рассказала о неработающих диетах

Врач-диетолог Елена Дороднева пояснила о диетах, которые не работают. Зачастую люди, которые мечтают похудеть, не понимают, в чем заключается основная «миссия» ограничений в питании.

За месяц посредством только одной диеты не получится получить фигуру мечты. По словам Дородневой, необходим комплекс действий, включающий в себя, в том числе, лечение. Правильная диета предполагает не только ограничение в количестве еды, также имеет значение ее качество. Результат может быть положительным, но станет носить временный характер.

Краткосрочные диеты не являются эффективными. Человек может похудеть, но потом с большой долей вероятности снова поправится. Перед тем, как ограничивать себя в питании, необходимо определить проблему в организме и решить ее. В таком случае можно рассчитывать на долгосрочный результат диеты.

Источник: tmn.aif.ru