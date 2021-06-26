Китай угрожал Украине прекратить поставки вакцин от COVID-19 из-за позиции по ситуации в Синьцзяне – СМИ

По информации источников агентства, Украина сначала была в числе 40 государств, подписавших обращение, которое представили 22 июня на заседании Совета ООН по правам человека.

Однако, получив предупреждение Китая, 24 июня Украина отозвала свою поддержку документу, рассказали неназванные дипломаты. По их информации, Пекин мог заблокировать поставку 500 тыс. доз вакцины, если это не будет сделано.

В провинции Синьцзян живет тюркоязычная народность уйгуры.

По вероисповеданию уйгуры – мусульмане-сунниты. Их численность в Китае – около 10 млн. По оценкам правозащитных организаций, более 3 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

Китай отрицает любое притеснение уйгуров, заявляя, что лагеря, в которые отправляются представители этой национальности, нужны для профессиональной подготовки граждан. Однако, по данным ООН, у уйгуров и других представителей религиозных меньшинств в тюрьмах Китая могут принудительно извлекать внутренние органы.

Соединенные Штаты ввели 5 декабря 2020 года визовые санкции в отношении китайских должностных лиц и функционеров Коммунистической партии Китая за причастность к “ужасающим нарушениям прав человека” в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Тибете и других регионах Китая, распространению пропаганды, принуждению и запугиванию несогласных с политикой официального Пекина.

19 января, в свой последний день в должности госсекретаря США, Майк Помпео обвинил Китай в геноциде уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств и отдал распоряжение Госдепартаменту продолжать расследовать и собирать информацию о том, что происходит в Синьцзяне.

На следующий день Китай ввел санкции против 28 человек из администрации 45-го президента США Дональда Трампа, включая Помпео.

Контекст:

В Украине зарегистрирована только одна китайская вакцина от коронавируса – CoronaVac компании Sinovac Biotech. Из законтрактованных Минздравом 1,9 млн доз препарата CoronaVac Украина уже получила 1,7 млн доз. Последняя партия в 500 тыс. доз прибыла в страну в конце мая.

Поставкой препарата в Украину занимается украинская компания “Лекхим”.

Кроме CoronaVac, в Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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