“Секси”, “А сиськи где?” Каменских похвасталась стройным телом в купальнике
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“Хороша”, – прокомментировала anna_so.kolovskaia.
“Шикарная”, – отметила sokolovskii965.
“Секси”, – написал пользователь modnakepka_poltava.
“А сиськи где, бл…ть”, – спрашивает tko.21.
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Контекст:
С 2006-го по 2017 год Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в составе дуэта “Потап и Настя”.
В конце 2017-го артисты сообщили о распаде группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK, а в мае 2019 года вышла замуж за Потапа. Сейчас он является автором слов и музыки части песен из ее сольного репертуара.
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