 

“Секси”, “А сиськи где?” Каменских похвасталась стройным телом в купальнике

26.06.2021, 18:00, Новости дня
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“Хороша”, – прокомментировала anna_so.kolovskaia.

“Шикарная”, – отметила sokolovskii965.

“Секси”, – написал пользователь modnakepka_poltava.

“А сиськи где, бл…ть”, – спрашивает tko.21.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Контекст:

С 2006-го по 2017 год Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в составе дуэта “Потап и Настя”.

В конце 2017-го артисты сообщили о распаде группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK, а в мае 2019 года вышла замуж за Потапа. Сейчас он является автором слов и музыки части песен из ее сольного репертуара.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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