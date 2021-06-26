США и Германия обсуждают компенсации Украине за “Северный поток – 2” – Bloomberg

Две страны хотят до запланированного на август визита в Вашингтон канцлера Германии Ангелы Меркель заключить соглашение, которое ослабит геополитические выгоды Москвы после завершения строительства газопровода.

Администрация президента США Джо Байдена, по словам официальных лиц, будет работать с Германией и другими союзниками, чтобы уменьшить влияние трубопровода. Сделку уже обсуждают в Госдепартаменте США и министерстве иностранных дел Германии при активном участии советника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана и Яна Хеккера, советника Меркель по иностранным делам и безопасности, отметило агентство.

Стороны обсуждали идею инвестиций в Украину для строительства собственных электростанций и увеличение продаж синтетического или “зеленого” газа из Украины. Германия заявила о готовности вступить в переговоры с Россией о расширении транзитных квот для Украины.

Одна из спорных идей заключается в создании “механизма восстановления”. Он предполагает остановку подачи газа по “Северному потоку – 2”, если Россия будет давить на Украину. По сведениям Bloomberg, немецкие чиновники против этого. Они не хотят использовать “Северный поток – 2” как политическое оружие.

В США не уверены, что это осуществимо технически, если Россия продолжит закачивать газ в трубопровод. Вместо этого Штаты могут ввести санкции против России по указу Байдена, который он подписал в этом году.

Некоторые источники Bloomberg заявили о готовности проекта предложения со всеми элементами, один из собеседников охарактеризовал переговоры как “не столь продвинутые”.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году. Президент РФ Владимир Путин 4 июня сообщил о завершении работ по прокладке труб первой нитки “Северного потока – 2”.

Стоимость проекта “Северный поток – 2” – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

В феврале 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этого послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений” введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

18 мая Axios написал, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Глава Мид Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил.

Сенаторы-республиканцы 20 мая подали в Конгресс США законопроект, который предлагает ввести санкции против всех организаций, участвующих в строительстве газопровода.

21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Салливан в эфире телеканала CNN 20 июня заявил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве “Северного потока – 2”. В РФ это назвали “бегом с препятствиями по карусели”.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что считает “Северный поток – 2” оружием России и в качестве компенсаций за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий.

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