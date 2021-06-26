 

В Черное море вошел американский ракетный эсминец. Он примет участие в Sea Breeze

26.06.2021, 18:00, Новости дня
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Военный корабль присоединится к более 30 другим кораблям для участия в учениях Sea Breeze 2021, которые начнутся 28 июня в Черном море. 

“Участие USS Ross в морских учениях Sea Breeze в этом году является ощутимой демонстрацией поддержки США Украине и необходимо сейчас как никогда”, – сказала временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин. 

Фото прохода эсминца через пролив Дардаеллы опубликовал в Twitter аккаунт Yörük Işık. 

[email protected] #USSRoss transits Dardanelles towards Marmara en route to the #BlackSea to participate in the annually held exercise @ExSeaBreeze with over 30 countries. Pictures show mucilage pollution from Marmara reached lower Dardanelles @LeCetin #ExerciseSeaBreeze #SeaBreeze pic.twitter.com/KniBim1k9Y

— Yörük I * k (@YorukIsik) June 26, 2021

Как пишет “Думская”, утром в порт Одессы зашли грузинские корабли Island P-23 Ochamchire и P-25 Dioskuria. Катера первыми пришли в Одессу для участия в учениях Sea Breeze, отметило издание. 

Контекст:

Sea Breeze – ежегодные многонациональные морские учения, включающие морской, наземный и воздушный компоненты. Они проводятся совместно Соединенными Штатами и Украиной в Черноморском регионе с 1997 года. 

Учения Sea Breeze 2021 пройдут с 28 июня по 10 июля. 

В этом году в рамках учений в Черном море будет рекордное количество участников. Маневры станут самыми масштабными с 1997 года, говорил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

Учения будут состоять из четырех фаз: прибытие сил и развертывание пунктов управления, слаживание сил, активная фаза, подведение итогов учений и свертывание сил.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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