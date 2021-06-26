В Черное море вошел американский ракетный эсминец. Он примет участие в Sea Breeze
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Военный корабль присоединится к более 30 другим кораблям для участия в учениях Sea Breeze 2021, которые начнутся 28 июня в Черном море.
“Участие USS Ross в морских учениях Sea Breeze в этом году является ощутимой демонстрацией поддержки США Украине и необходимо сейчас как никогда”, – сказала временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.
Фото прохода эсминца через пролив Дардаеллы опубликовал в Twitter аккаунт Yörük Işık.
[email protected] #USSRoss transits Dardanelles towards Marmara en route to the #BlackSea to participate in the annually held exercise @ExSeaBreeze with over 30 countries. Pictures show mucilage pollution from Marmara reached lower Dardanelles @LeCetin #ExerciseSeaBreeze #SeaBreeze pic.twitter.com/KniBim1k9Y
— Yörük I * k (@YorukIsik) June 26, 2021
Как пишет “Думская”, утром в порт Одессы зашли грузинские корабли Island P-23 Ochamchire и P-25 Dioskuria. Катера первыми пришли в Одессу для участия в учениях Sea Breeze, отметило издание.
Контекст:
Sea Breeze – ежегодные многонациональные морские учения, включающие морской, наземный и воздушный компоненты. Они проводятся совместно Соединенными Штатами и Украиной в Черноморском регионе с 1997 года.
Учения Sea Breeze 2021 пройдут с 28 июня по 10 июля.
В этом году в рамках учений в Черном море будет рекордное количество участников. Маневры станут самыми масштабными с 1997 года, говорил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.
Учения будут состоять из четырех фаз: прибытие сил и развертывание пунктов управления, слаживание сил, активная фаза, подведение итогов учений и свертывание сил.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет