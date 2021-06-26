 

Ведущего связанного с Медведчуком канала облили зеленкой и закидали яйцами

26.06.2021, 18:00, Новости дня
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По словам журналиста, на перроне железнодорожного вокзала на него напала “группа местных неонацистов” и облили зеленкой. Коцаба оказался в больнице.

Zahid.net пишет, что как только Коцаба вышел из вагона, в него полетели яйца и зеленка. В ответ Коцаба обматерил активистов.

https://www.facebook.com/ukrpacificus/posts/1215984798846680

Журналист также опубликовал в Facebook справку из больницы, где ему диагностировали химический ожог глаза.

https://www.facebook.com/ukrpacificus/posts/1216066992171794

О своей причастности к инциденту заявили члены организации “Тризуб” имени Степана Бандеры, “Карпатской Сичи”, бойцы 4-й резервной сотни добровольческого украинского корпуса “Правый Сектор” и “Фрайкор”. 

Коцаба также позже сообщил, что полиция Ивано-Франковской области открыла производство о нападении по статье о групповом хулиганстве.

https://www.facebook.com/ukrpacificus/posts/1216153412163152

Контекст:

Служба безопасности Украины задержала Коцабу 7 февраля 2015 года. Его подозревали в шпионаже и государственной измене. Коцаба публиковал видеоролики на YouTube, в которых призывал уклоняться от мобилизации. Amnesty International настаивала на его освобождении, так как, по мнению правозащитников, его арест нарушает основополагающее право человека на выражение мнения.

12 мая 2016 года Ивано-Франковский городской суд признал Коцабу виновным в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины и приговорил к трем годам и шести месяцам тюрьмы. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства – первая судимость Коцабы и двое малолетних детей. Обвинение просило приговорить его к 13 годам заключения с конфискацией имущества.

14 июля 2016 года Апелляционный суд Ивано-Франковской области оправдал журналиста в препятствовании деятельности ВСУ. Летом 2017 года Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам отменил оправдательный приговор Коцабе, вынесенный летом 2016 года. В 2018 году Коцабу окончательно оправдали.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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