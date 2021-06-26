Главы регионов провели встречи с молодыми активистами перед Днем молодежи

Губернаторы разных регионов провели встречи с молодыми активистами накануне Дня молодежи: глава ЯНАО выступил с лекцией на ледоколе у самых «Ворот Арктики», а руководитель Смоленской области наградил самых активных молодых жителей региона.

Губернаторы российских регионов встретились с активистами в рамках онлайн-марафона «ЯМолодость», а также провели лекции, передает Life.ru со ссылкой на пресс-службу «Росмолодежи».

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов провел лекцию об Арктике в необычной локации – на ледоколе «Андрей Вилькицкий» в районе уникального терминала «Ворота Арктики», а губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о великих географических открытиях.

Встречи молодежи с губернаторами прошли в Саратовской области, Красноярском крае, Республике Хакасия, на Кубани, а также в Карелии, Псковской и Костромской областях. Мероприятия сопровождались различными активностями и конкурсами. Глава Смоленской области Алексей Островский наградил особо активных представителей молодежи региона, а глава Ставрополья Владимир Владимиров ответил на интересующие вопросы активистов и сыграл с ними в интеллектуальном квизе.

В свою очередь губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках встречи обратился к выпускникам школ и пожелал им, чтобы сбывались все самые смелые мечты, а по жизни встречались только хорошие люди.